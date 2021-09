Google Files récupère une nouvelle astuce pour supprimer les anciennes photos sauvegardées

Google Photos ne propose peut-être plus de stockage gratuit et illimité, mais si vous payez pour de l’espace supplémentaire, c’est toujours un outil incroyable qui ne cesse de s’améliorer. L’application vous permet de conserver vos précieuses photos, vidéos et souvenirs sauvegardés dans le cloud (et également hors du cloud, si vous aimez cela) et facilement accessibles de n’importe où. Étant donné que les photos sauvegardées dans le cloud n’ont pas besoin de rester également dans le stockage local de votre téléphone, leur suppression peut libérer une bonne partie de l’espace de l’appareil pour vous. Si vous utilisez également Google Files, ce processus peut désormais être automatisé grâce à Smart Storage.

Le mode est disponible sur les téléphones Pixel via l’application Files by Google (via 9to5Google), et si vous activez l’option, les anciennes photos et vidéos stockées localement sur votre téléphone seront automatiquement supprimées si elles ont déjà été sauvegardées sur Google Photos. . Étant donné que vous ne voulez probablement pas que tous ceux-ci disparaissent à la seconde où ils sont sauvegardés dans le cloud, Smart Storage attendra 60 jours avant de les supprimer.

Si vous pensiez que cela ressemble beaucoup à une autre fonctionnalité Android beaucoup plus ancienne avec des fonctionnalités très similaires, c’est parce que vous avez raison. Depuis 2016, Android Nougat a introduit quelque chose appelé « Smart Storage » qui vous permettait de supprimer automatiquement les anciennes photos, vidéos, fichiers téléchargés et même des applications ; ce nouveau stockage intelligent n’est présent que dans Files by Google. L’application Google Photos elle-même vous permet également de supprimer des images sauvegardées, mais le processus est manuel.

Cette fonctionnalité semble être limitée aux Pixels pour le moment, et bien qu’elle puisse s’étendre à d’autres téléphones Android à l’avenir, il est encore trop tôt pour le dire. Le mode semble également être une exclusivité Android 12 pour le moment, car nous ne pouvions pas le faire apparaître sur un Pixel toujours en cours d’exécution 11. L’application dirige les utilisateurs vers une page d’assistance pour en savoir plus sur Smart Storage, mais curieusement, il ne semble pas encore être en ligne.

Si vous avez un Pixel exécutant la version bêta d’Android 12, la mise à jour de l’application devrait vous donner accès à la nouvelle fonctionnalité. Pour tout le monde, cependant, votre kilométrage peut varier.