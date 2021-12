Google Fit peut mesurer la fréquence cardiaque à l’aide de l’appareil photo de l’iPhone

Au début de cette année, Google a déployé la possibilité de suivre les éléments vitaux clés directement sur votre appareil Android. Google Fit sur iPhone a désormais discrètement reçu la même capacité de mesurer votre fréquence cardiaque et respiratoire en utilisant uniquement des caméras.

Les mesures de la fréquence cardiaque commencent en plaçant votre doigt sur l’objectif de la caméra arrière et en appliquant une légère pression. Il est possible d’activer le flash pour augmenter la précision dans les environnements sombres, ou vous pouvez placer votre main (et votre téléphone) devant une source de lumière.

Google suit les « changements subtils de la couleur de vos doigts » pour approximer le flux sanguin, les algorithmes de fréquence cardiaque prenant en compte l’éclairage, le teint de la peau, l’âge et d’autres facteurs. De plus, il fonctionne hors ligne sans connexion Internet requise. Cela prend environ 30 secondes avec un graphique d’aperçu et un BPM notés en bas de l’écran. Une fois terminé, vous pouvez décider d’enregistrer ou non les signes vitaux dans Fit.

Pendant ce temps, la caméra frontale est utilisée pour suivre le nombre de respirations que vous prenez par minute. Placez votre téléphone sur une surface stable afin que votre tête et le haut de votre torse soient dégagés et dégagés. Les utilisateurs sont ensuite guidés tout au long du processus avec des invites à « Rester immobile » pendant une demi-minute. Google Fit calcule votre fréquence respiratoire à partir de mouvements thoraciques subtils, la vision par ordinateur suivant les minuscules signaux physiques au niveau du pixel.

En février, Google a annoncé cette capacité pour les téléphones Android. Il a commencé à être déployé sur les téléphones Pixel un mois plus tard et d’autres appareils l’ont récupéré par la suite. Nous venons de remarquer des cartes annonçant « Vérifiez votre fréquence cardiaque » et « Suivez votre fréquence respiratoire » dans le flux d’accueil de Google Fit sur iOS. L’application Fit a été mise à jour pour la dernière fois fin novembre, mais à ce jour, Google n’a pas encore reconnu la capacité cardiaque/respiratoire de la caméra pour iPhone, même dans les documents de support.

Les mesures peuvent également être lancées en accédant à l’onglet « Parcourir » > Vitals et en faisant défiler vers le bas pour les mêmes invites.

La société avertit que « ces résultats ne sont pas destinés à des fins médicales et ne doivent pas être utilisés pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un problème médical », mais que ces capacités ont fait l’objet d’études cliniques.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :