Google Fuchsia OS est déjà une réalité et le Google Nest Hub commence à se mettre à jour vers ce logiciel | La technologie

Google a finalement décidé de lancer Fuchsia OS dans toute sa splendeur. Aujourd’hui est le jour désigné pour que le nouveau système d’exploitation atteigne tous les Google Nest Hubs.

Fuchsia OS est évoqué depuis plusieurs années dans le seul but de soulever des questions. Google a commenté que ce système d’exploitation atteindrait leurs appareils et au début, on pensait qu’il remplacerait Android tel que nous le connaissons..

Nous avons tous tort de penser cela et, est-ce que Google avait d’autres plans pour ce système d’exploitation. Les plans de Mountain View étaient de mettre en œuvre ce nouveau système d’exploitation sur leurs appareils intelligents Google Nest Hub.

Cette même année, en mai, nous avons vu la première pilule de ce nouveau système d’exploitation. Fuchsia a débarqué une dose inoffensive sur le premier Google Nest Hub, les utilisateurs n’ont pas remarqué le changement car tout est resté en grande partie intact.

Tout cela a changé aujourd’hui. Google a publié Fuchsia OS pour tous les appareils Google Nest Hub et l’a fait sans préavis. Les principales nouveautés de ce nouveau système d’exploitation ne sont pas claires pour le moment.

La seule chose instable est ce que signifie ce nouveau système d’exploitation pour Google car il n’est pas basé sur Linux. La mise à jour, qui a été publiée dans le monde entier, est disponible pour tous les Google Nest Hubs.

En principe, tout ce que vous avez à faire pour vérifier que votre appareil dispose de la mise à jour en attente est le suivant : d’abord, Vous devez vous rendre sur l’application Google Home depuis votre mobile et ensuite sélectionner l’appareil connecté.

Ce haut-parleur intelligent dispose d’une taille d’écran de 7 pouces. Il peut lire des vidéos et intègre Google Assistant.

Une fois que vous avez sélectionné le Google Nest Hub, votre truc est d’aller dans la section des paramètres et une fois à l’intérieur, vérifiez la version qui est installée. La chose la plus probable est que l’appareil indique qu’il a une mise à jour en attente.

Dans le cas où il n’affiche pas de mise à jour en attente, ce qui pourrait entraîner l’apparition de la notification est d’éteindre et de rallumer l’appareil. Pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre de connaître tous les avantages supposés de Fuchsia OS.