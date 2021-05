Google Fuchsia, son nouveau système d’exploitation, fait enfin le saut sur le marché des enceintes Nest Hub | La technologie

Du laboratoire à votre domicile, Google a enfin présenté officiellement Google Fuchsia, le système d’exploitation qui vise à remplacer Android. Votre première destination est les haut-parleurs Google Nest Hub.

Fuchsia est considéré depuis des années comme le remplacement parfait d’Android, mais ce système d’exploitation Google n’a pas fini d’apparaître officiellement. Toujours avec des rumeurs et des fuites, il semblait qu’il allait passer toute sa vie dans la phase de test et de développement.

Jusqu’à présent, Google Fuchsia atterrit très discrètement sur les appareils de l’entreprise. Plus précisément dans le Nest Hub présenté en 2018, selon 9to5Google. Une mise à jour logicielle intègre dans ces haut-parleurs d’écran le système d’exploitation censé remplacer Android dans tout l’écosystème Google.

Pour l’instant, il ne remplacera que Cast OS, le logiciel basé sur Linux que ces haut-parleurs utilisaient jusqu’à présent. L’expérience utilisateur ne devrait pas beaucoup changer avec cette nouvelle mise à jour. Un changement subtil, mais d’une grande importance pour l’avenir de l’entreprise.

Laisser Android derrière est un objectif titanesque étant donné la popularité de ce système, Google y va donc doucement et prend des mesures très lentes avec Google Fuchsia pour qu’il ne brûle pas avant de prendre le coup final. Le Google Nest Hub sera le premier à le lancer. “Un nouveau système d’exploitation n’est pas envoyé tous les jours, mais c’est aujourd’hui ce jour-là”, a déclaré Petr Hosek de Google sur son compte Twitter.

La mise à jour arrivera Prévisualiser d’abord les membres du programme, pour se retrouver plus tard dans les maisons des autres propriétaires d’un Nest Hub. Les fonctions seront pratiquement identiques, grâce au support Flutter, afin que les utilisateurs ne se plaignent pas de la mise à jour et puissent continuer à profiter des enceintes comme avant.

Fuchsia gagnera donc de plus en plus de présence dans tout l’écosystème Google jusqu’à avoir démontré son potentiel et pouvoir remplacer le géant, Android. Il s’agit d’un projet open source, pour lequel pratiquement aucune information officielle n’a été fournie à cet égard.

Ce saut sur le marché ouvre une nouvelle étape pour le système d’exploitation et nous offre peut-être plus d’informations sur son développement que ce qui était disponible jusqu’à présent.