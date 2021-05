Google Fuchsia, un système d’exploitation open source destiné à remplacer Android, arrive sur le Nest Hub

25/05/2021 à 12:14 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Google travaille sur Fuchsia depuis un moment et sans donner beaucoup d’indices à ce sujet. Cependant, le système d’exploitation destiné à remplacer Android a été montré au public et pas de la manière que nous attendions. Et est-ce que Google Fuchsia décroche les appareils Nest Hub de l’entreprise.

Ce nouveau système d’exploitation remplacera Cast OS, un système qui se trouve actuellement dans le Nest Hub. Comme on peut le lire sur le support 9To5Google, apparemment, ils ont été Modèles 2018 le premier à avoir Google Fuchsia. Cependant, le changement ne semble pas aussi radical que nous le pensons. Et c’est qu’en ce moment ce système d’exploitation fonctionne de manière totalement identique à Cast OS, qui était basé sur Linux. Ceux qui se sont abonnés au programme de prévisualisation seront les premiers à avoir ce système d’exploitation, et des mois plus tard, il se répandra dans le monde entier.

Il semble que de la part de l’entreprise, ils veuillent partir avec les pieds de tête avant l’arrivée de Fuchsia. Selon les informations à ce sujet et les sensations que tout cela nous laisse, il est possible que dans un avenir pas trop lointain, nous voyons ce système d’exploitation comme un remplacement potentiel d’Android. Cela a du sens, car ce serait un moyen pour Google d’arrêter de dépendre de Linux dans ses systèmes et d’avoir ainsi le contrôle total de son environnement. Nous devrons attendre pour en savoir plus.