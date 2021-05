Google gâche brièvement le lancement de la série A des Pixel Buds

Google a brièvement taquiné les Pixel Buds A-Series avec un tweet (supprimé depuis). Ils promettent un son de «qualité» et un couplage facile. Le prix, la disponibilité et la plupart des spécifications sont encore des mystères.

La stratégie de lancement de Google pour les Pixel Buds A continue d’être… moins qu’élégante. Quelques semaines à peine après un teaser par inadvertance, la technologie a brièvement publié (et a déjà supprimé) un tweet annonçant prématurément les Pixel Buds A-Series.

La publication sociale en dit peu sur les Pixel Buds A-Series, mais promettait un «son de qualité» ainsi qu’une configuration simple grâce à la dernière expérience Fast Pair. Le design est pratiquement identique aux Pixel Buds existants, sans les couleurs noir et blanc contrastées. Vous n’aurez pas besoin d’un téléphone récent pour les utiliser, au moins – les vrais écouteurs sans fil devraient fonctionner avec Android 6.0 Marshmallow et versions ultérieures.

Nous avons demandé à Google de commenter.

Des rumeurs et des taquineries passées ont suggéré que la série A serait une alternative plus abordable aux Pixel Buds standard. On ne sait pas exactement ce que Google pourrait réduire (le cas échéant) pour maintenir le prix bas, car le modèle actuel n’inclut pas la suppression active du bruit ou la plupart des autres luxes des écouteurs sans fil haut de gamme.

Le message suggère cependant que Google pourrait être sur le point de faire des débuts plus intentionnels. Bien que rien ne soit sûr à ce stade, la société pourrait utiliser son événement I / O 2021 virtuel pour lancer à la fois les Pixel Buds A-Series et son smartphone Pixel 5a 5G attendu. Si tel est le cas, Google s’efforcera clairement de rendre le matériel abordable aux E / S au lieu de concurrencer les derniers produits phares.