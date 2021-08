Google ‘Games Future’ voit des applications Android sur Mac, Windows

Google est tristement connu pour avoir lancé plusieurs projets pour accomplir ce qui est plus ou moins la même tâche. Cette pratique s’étend aux jeux, avec des documents judiciaires révélant aujourd’hui un « Games Future » ​​axé sur Android et Google Play qui est apparemment parallèle à Stadia.

“Games Future” est une présentation interne “Google Confidential” qui a été rendue publique à la suite du procès Apple et Epic Games. Repéré par The Verge, il date d’octobre 2020 et a été produit par la division « Google Play ». À un niveau élevé, il fournit une feuille de route de ce que l’entreprise veut accomplir dans le jeu d’ici 2025. En plus de prendre un pourcentage rédigé / non spécifié de l’industrie lucrative de 35 à 50 milliards de dollars, il veut « éviter l’érosion sur mobile ».

Connaître l’auteur de ce document constitue un contexte important derrière l’objectif d’Android, la vision étant de « fournir la meilleure plate-forme pour créer, découvrir et expérimenter des jeux ». Google veut être le lieu où les développeurs publient leurs titres. À son tour, il rendra ces jeux disponibles sur toutes ses plateformes et tous ses appareils.

Sur le front de la « construction », la société offrira des « services de développement à spectre complet pour la création de jeux ». Cela inclut des services cloud qui facilitent l’organisation de grands tournois et des solutions de paiement telles que le financement participatif.

Le mât « Découvrir » implique « organiz[ing] le jeu du monde” :

Regroupez les jeux de plusieurs fournisseurs, y compris le streaming de jeux, afin que vous puissiez toujours trouver des jeux via Google et des tiers.

Ce n’est pas trop différent de Google TV et de ce que fait le Play Store en se connectant à divers services de streaming où vous pouvez trouver un film. Une maquette montre une liste hypothétique de PUBG Google Play contenant des liens vers l’application Android et Stadia.

L’« expérience » permet aux utilisateurs de « jouer sur n’importe quel écran ». Google a spécifiquement à l’esprit les plates-formes Android (mobile/émulé), Windows (natif) et Mac (« avec services Play »), tandis que les facteurs de forme incluent « téléphones, ordinateurs de bureau, écrans intelligents, [and] Téléviseurs avec prise en charge des contrôleurs de jeu. À ce jour, Google n’a pas encore détaillé de plans officiels pour amener des applications Android sur Windows ou Mac.

Une grande partie de cette présentation est rédigée, y compris une section sur « Efforts multiplateformes actuels ». Cependant, une diapositive semble montrer que le « V1 » de cet effort inclut le « meilleur des jeux mobiles Android sur PC ».

Apportez notre catalogue et notre technologie à davantage d’écrans et de plates-formes, y compris la vision de l’informatique ambiante de Google. À commencer par Windows pour distribuer des jeux émulés, natifs et en streaming, avec un contrôleur de jeu portable universel à faible coût.

Cela vise actuellement 100-125 titres, mais la “prochaine” étape pour Google consiste à “mettre à l’échelle le catalogue” à environ un millier de titres. Il veut également “l’extension MacOS” et “Windows Native”. Une autre étape dans cette direction consiste à créer un contrôleur Bluetooth « à faible coût » pour toutes les plates-formes tout en ajoutant la prise en charge du contrôleur universel aux écrans intelligents et aux téléviseurs.

Google n’a pas encore annoncé officiellement cet effort, mais le document fait référence au tableau de bord du jeu Android 12 et à d’autres mises à jour de développeurs en cours.

