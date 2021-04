Google honore la lettre «Ñ» dans son doodle

23/04/2021 à 8h12 CEST

SPORT.es

Aujourd’hui, la lettre «Ñ» est le protagoniste de la couverture ou du doodle de Google. La plate-forme de recherche la plus connue du Web a voulu dédier une belle couverture très moderne à cette importante lettre en espagnol. La couverture à cette occasion n’a apporté rien de plus qu’une composition iconographique, depuis hier il y avait une vidéo pour «Earth Day».

La composition est formée comme toujours par le logo de la plateforme. La couleur bleu, rouge, blanc et jaune se démarque. De manière stylistique, on peut voir comment une ligne droite épaisse apparaît à partir du G qui se déplace plus tard en diagonale vers la droite pour atteindre une autre courbe similaire. Au-dessus du G, vous pouvez voir quelque chose de similaire. De cette façon, une lettre très colorée et merveilleuse «Ñ» est créée..

Comme on dit, la pochette est exempte d’animations comme à d’autres occasions que si elles ajoutent une petite vidéo ou même un jeu vidéo. La lettre Ñ est l’une des lettres les plus importantes en espagnol, et surtout en Espagne. La lettre est propre à cette langue et n’apparaît pas dans les autres.