Google I / O: 15 choses à savoir sur la conférence annuelle de cette semaine

Alphabet (NASDAQ:GOOGL,GOOG) Google I / O devrait avoir lieu cette semaine

Google I / O est une conférence annuelle organisée par l’entreprise chaque année. Cette année, elle aura lieu du 18 au 20 mai. La conférence sert de lieu de rencontre aux développeurs et de voir sur quoi Google travaille. Il y aura également des ateliers pour les développeurs, ainsi qu’un salon communautaire où les développeurs pourront se rencontrer. Cela inclut ses plans technologiques et d’autres produits qu’il prévoit de publier. La conférence débutera demain à 12 h 40, heure de l’Est, avec un événement avant le spectacle. Suite à cela, la présentation liminaire de la société aura lieu à 13 h 00, heure de l’Est. Il y aura également une conférence avec les développeurs le même jour à 15 h 15, heure de l’Est. Le premier jour devrait couvrir les nouveautés pour Android, ainsi que pour la plate-forme Web de l’entreprise. Le deuxième jour comprendra des discussions sur l’apprentissage automatique, Flutter et Firebase. Lorsque le troisième jour arrive, il y aura des événements pour les développeurs africains, ainsi que des événements axés sur les femmes. Les développeurs intéressés par l’événement peuvent le faire pratiquement cette année. Il convient également de souligner que l’événement est gratuit cette année, même pour les événements nécessitant des réservations. Les développeurs qui manquent un événement ou un atelier peuvent le trouver à la demande par la suite. Ceux qui cherchent à tuer le temps peuvent également jouer un clone Breakout sur le site Web jusqu’au lancement de l’événement Google I / O.

