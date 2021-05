Google I / O 2021: Google Photos obtiendra bientôt un dossier verrouillé protégé par mot de passe, des moments cinématographiques et plus encore

Les utilisateurs pourront cacher leurs photos et vidéos dans un dossier protégé par mot de passe dans Google Photos.

Google Photos est sur le point de recevoir une nouvelle mise à jour qui apportera des fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs, telles que les dossiers verrouillés et la fonction de mémoire améliorée. Lors de l’événement I / O 2021 le 18 mai, Google a annoncé la mise à jour et les détails ont été partagés dans un article de blog plus tard par l’entreprise. Les utilisateurs pourront cacher leurs photos et vidéos dans un dossier protégé par mot de passe dans Google Photos. Le géant de la recherche aidera les utilisateurs à le faire.

Le dossier verrouillé est un espace protégé par mot de passe dans lequel les utilisateurs pourront enregistrer des photos séparément et les photos ne s’afficheront pas pendant que vous faites défiler Google Photos ou toute autre application sur leur appareil. «Le dossier verrouillé sera d’abord disponible sur Google Pixel et arrivera sur davantage d’appareils Android tout au long de l’année. Et sur Pixel, vous aurez même la possibilité d’enregistrer des photos et des vidéos directement dans votre dossier verrouillé directement depuis l’appareil photo », a déclaré Google.

La société propose également davantage de fonctionnalités de personnalisation pour Memories. Plus tard cet été, chaque fois que Google trouvera un ensemble de trois photos ou plus ayant des choses similaires comme la forme ou la couleur, il mettra en évidence ces petits motifs pour tous les utilisateurs dans leur option Souvenirs.

Avec l’introduction de cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront voir leurs souvenirs des événements qu’ils célèbrent comme le Nouvel An ou tout autre festival. Il y aura également une option des meilleurs souvenirs du mois ainsi que des moments forts du voyage.

Google Photos utilise l’IA pour refaire surface les moments importants et donner vie à vos souvenirs de nouvelles manières. Tout en vous donnant plus de contrôle, vous pouvez donc choisir ce que vous voulez revivre. – Google Photos (@googlephotos) 18 mai 2021

L’année dernière, la société a lancé des photos cinématiques qui tiraient parti de l’apprentissage automatique afin de créer des versions 3D éclatantes de photos. Cette fois, l’entreprise a franchi une étape supplémentaire avec l’introduction de la photographie computationnelle conçue pour donner vie à ces souvenirs.

«Lorsque vous essayez d’obtenir la photo parfaite, vous prenez généralement la même photo deux ou trois fois – essayer de faire sourire tous mes enfants et de regarder l’appareil photo en même temps est un défi pour le moins qu’on puisse dire. En utilisant des réseaux de neurones pour synthétiser le mouvement entre deux photos presque identiques et combler les lacunes avec de nouveaux cadres, nous pouvons créer des images vives et animées appelées moments cinématiques », a déclaré la société.

