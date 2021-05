Google I / O 2021: Google présente les diverses conversations naturelles de l’IA de nouvelle génération comme l’avion en papier et la planète naine Pluton

Cependant, le parcours consistant à entraîner une IA à avoir des conversations naturelles n’est pas facile.

Google I / O 2021: Lors de sa grande conférence des développeurs Google I / O, le géant des moteurs de recherche a démontré ce que son modèle expérimental LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) peut faire. Google est fier de son travail dans le domaine de la langue, et il n’est donc pas surprenant que lors de la keynote, il ait également démontré les différents développements dans sa compréhension du langage de l’IA. Cependant, ce qui a volé la vedette, c’est sa présentation des capacités de LaMDA. En fait, cela a été présenté par le PDG de Google, Sundar Pichai lui-même. Google a déclaré que cette technologie pourrait même à un moment donné permettre à ses assistants d’IA d’avoir des conversations plus naturelles avec les utilisateurs.

Le PDG a fait l’éloge de la technologie, affirmant que le modèle était capable de mener des conversations sur n’importe quel sujet, en le gardant «sensé et intéressant». Mais il a également précisé que la recherche sur la technologie en était encore à ses balbutiements et ne pouvait donc pas encore tout faire correctement.

Même s’il est encore en cours de développement, Google a décidé de démontrer les capacités qu’ils ont pu développer jusqu’à présent. Dans une vidéo, le géant des moteurs de recherche a partagé deux conversations, dans l’une d’entre elles, le modèle se faisait passer pour la planète naine Pluton, et dans la seconde, il agissait comme un avion en papier.

Cependant, la fonction la plus importante et la plus ancienne que Google a servie est de fournir des informations précises aux utilisateurs, et cette fonctionnalité est également intégrée au modèle LaMDA. Pichai a souligné que lors de la conversation où le modèle agissait en tant que Pluton, il faisait référence à des faits et événements concrets, y compris la sonde Horizons 2015 qui a visité la planète naine.

Le PDG de Google a également noté que la plupart des travaux de l’entreprise dans le domaine de l’IA tournaient autour de la récupération d’informations. Cela va de la traduction d’autres langues à l’approfondissement de la compréhension de ce que signifie la recherche Web d’un utilisateur. Ce produit de base est voué à être amélioré si l’IA est capable de mieux comprendre la langue.

Cependant, le parcours consistant à entraîner une IA à avoir des conversations naturelles n’est pas facile. Pichai a déclaré que les humains utilisent le langage pour faire des blagues, partager des idées ainsi que pour raconter des histoires, et cette flexibilité du langage fait partie des «plus grands outils de l’humanité», mais cela pose également un défi complexe pour l’informatique, a ajouté le PDG.

