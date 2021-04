Google I / O 2021: toutes les actualités que nous espérons voir | La technologie

La date du rendez-vous avec Google cette année est déjà fixée, maintenant nous ne pouvons qu’attendre de connaître toutes les nouvelles et surprises qu’ils ont préparées tout au long de cette dernière année.

Le temps avance et ne s’arrête pas, il y a moins d’un mois, nous connaissions l’actualité d’Apple en matière d’iPad, d’iMac et de gadgets tels que les AirTags. La prochaine date est la conférence Google au cours de laquelle les nouveaux produits et les améliorations de son système d’exploitation mobile seront présentés.

Google a détaillé le plan qu’ils ont préparé pour cet événement et, ce faisant, ils ont révélé ce qu’ils vont présenter. En premier lieu met en évidence la mention d’une section destinée uniquement aux produits compatibles avec l’assistant intelligent de Google, c’est-à-dire à des produits tels que Google Home, Nest Hub, Nest Mini, entre autres.

Il est probable que de nouveaux produits pour la maison feront leur apparition dans cette sectionIl serait également logique compte tenu de la qualité d’Amazon avec ses appareils Alexa.

Il est également possible de parler d’Android, car on s’attend à ce que tout au long de la journée, la version bêta publique d’Android 12 soit lancée. Cette version serait publiée officiellement au troisième trimestre de l’année, mais Google I / O lance généralement la version publique afin que les mobiles compatibles puissent la tester sans avoir à risquer autant que ceux qui testent les versions bêta.

En continuant avec le logiciel, il y a une information importante: Google n’appelle plus son système d’exploitation de montre “WearOS”, maintenant il l’appelle “Wear”. Il se peut que Google prépare un produit avec ce système d’exploitation ou qu’il y ait simplement des nouvelles concernant son développement.

Étant un Google I / O ne peut pas manquer les nouvelles qui se concentrent sur l’Assistant Google, il est plus que probable que Mountain View présentera plusieurs nouvelles fonctionnalités axées sur l’intelligence de cet assistant.

Concernant les appareils mobiles, les rumeurs parlent d’un processeur développé par Google. Si cela est confirmé dans le Google I / O, la nouvelle sera l’une des plus importantes, car elle placerait Android presque au même niveau qu’Apple en termes de développement de son propre matériel.

Tous ces doutes seront résolus le 18 mai, nous couvrirons tout ce qui est présenté dans le grand jour de Google et nous vous enverrons les informations dès que possible. Si vous souhaitez jeter un œil à la planification que Google a effectuée, nous vous laissons le lien vers leur blog.