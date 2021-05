Google I / O 2021: voici à quoi s’attendre

En 2020, nous n’avons pas obtenu d’E / S Google. En raison de la pandémie COVID-19, Google l’a carrément annulée. Il y avait à l’origine des rumeurs selon lesquelles il pourrait faire un événement entièrement virtuel, mais cela ne s’est pas produit.

Désormais, en 2021, Google fournit les E / S entièrement virtuelles que nous espérions l’année dernière. L’amphithéâtre Shoreline à Mountain View, en Californie, n’est peut-être pas rempli à ras bord de participants comme par le passé, mais le spectacle continuera!

Dans cet article, nous vous donnerons les informations essentielles dont vous avez besoin concernant Google I / O 2021. Nous allons également vous parler de certaines choses que vous devriez vous attendre à voir, qui pourraient inclure un nouveau matériel de marque Google. Assurez-vous de mettre cette page en signet, car nous la mettrons à jour avec de nouveaux détails à mesure que l’événement se rapproche!

Google I / O: les bases

Q: Qu’est-ce que Google I / O?

UNE: Il s’agit d’une conférence annuelle des développeurs au cours de laquelle Google annonce de nouveaux matériels, logiciels et diverses mises à jour pour ses applications et services existants.

Q: Quand est Google I / O 2021?

UNE: L’événement aura lieu du mardi 18 mai au vendredi 21 mai. La première partie de l’émission sera une allocution de Sundar Pichai et d’autres dirigeants de Google, prononcée à 10h00 PT (13h00 HE). C’est généralement à ce moment que les plus grandes nouvelles tombent. Vous pouvez consulter le calendrier complet des événements ici.

Q: Comment pouvez-vous le regarder?

UNE: Comme chaque année, Google diffusera en direct sa keynote et divers autres événements. Cependant, en raison de la nature entièrement virtuelle de l’émission, chaque événement sera diffusé en direct gratuitement. Cela diffère des années précédentes où certaines parties du spectacle ne pouvaient être expérimentées que par des participants rémunérés. Vous pouvez vous inscrire et découvrir comment regarder les différents événements ici.

À quoi s’attendre lors de l’événement de cette année

Avant d’entrer dans ce que vous pouvez attendre de Google I / O 2021, vous devez garder une chose à l’esprit: les E / S sont principalement destinées aux développeurs. Bien qu’il y ait de nombreux événements axés sur les consommateurs – plus particulièrement le discours d’ouverture qui commence tout – la majorité des petits événements seront de nature très technique. Par conséquent, à moins que vous ne soyez un développeur, la plupart des événements ne signifieront pas grand-chose pour vous.

Si vous souhaitez voir le programme complet, vous pouvez le consulter ici.

Cela étant dit, Google propose toujours des trucs amusants pour le grand public à I / O. Voici quelques choses auxquelles vous pouvez vous attendre!

Actualités Android 12, plus la première version bêta

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Sans aucun doute, une grande partie des E / S de Google sera consacrée à Android 12. Le plus grand système d’exploitation mobile au monde voit constamment des ajustements et des mises à jour, mais la dernière itération numérotée d’Android est toujours un gros problème.

Nous avons déjà vu quelques aperçus des développeurs d’Android 12, mais nous nous attendons à ce que Google lance la première version bêta du logiciel à I / O 2021. La différence entre un aperçu développeur et une version bêta est que cette dernière est quelque chose que le grand public peut installer en toute sécurité sur leurs appareils personnels (pour la plupart). Il y aura certainement encore des bogues, mais pas autant que vous en trouverez sur un aperçu du développeur.

En rapport: Aperçu pratique pour les développeurs d’Android 12: beaucoup de petits changements

Il y a des années, Google a lancé la première version bêta d’Android 9 Pie sur Google I / O et a annoncé qu’elle serait disponible pour plusieurs téléphones non Pixel simultanément. Cela s’est reproduit avec Android 10, mais pas avec Android 11. Avec Android 11, les versions bêta initiales étaient limitées aux appareils Pixel uniquement. Nous verrons probablement une limitation similaire cette année, bien que les OEM commenceront certainement à déployer bientôt leurs propres versions du logiciel bêta d’Android 12.

Si vous souhaitez découvrir les nouveautés que nous pourrions voir dans Android 12 sur I / O, consultez notre liste constamment mise à jour des fonctionnalités confirmées et supposées.

Google Pixel 5a

Nous serons francs: il y a 50/50 de chances que ce téléphone soit lancé sur Google I / O. Google a lancé les appareils originaux de la série «a» à I / O 2019 – les Google Pixel 3a et 3a XL. Il aurait également probablement lancé le Pixel 4a lors de l’événement de 2020 si cela s’était réellement produit. Au lieu de cela, le Pixel 4a a atterri en août.

En rapport: Google Pixel 5a: toutes les rumeurs à ce jour

Avec la pandémie COVID-19 qui fait toujours des ravages dans l’industrie mobile – et la pénurie de puces mondiale qui en résulte aggrave encore les choses – il est fort probable que Google ne soit pas prêt à lancer le Pixel 5a en mai. Cela ne signifie pas que Google n’annoncera pas le téléphone pour une version ultérieure. Il n’est pas non plus totalement hors de question qu’il puisse lancer le 5a sur Google I / O.

Comme nous l’avons dit: c’est un tir 50/50.

Google Pixel Buds A

Google a lancé la version de deuxième génération de ses Pixel Buds en 2020, qui a constitué sa première entrée dans l’espace incroyablement compétitif des écouteurs sans fil. Maintenant, des rumeurs suggèrent que Google pourrait lancer une variante moins chère des Buds qui pourrait atterrir sous le nom de Google Pixel Buds A.

Il est très probable que Google lancera ces nouveaux écouteurs aux E / S. En fait, l’entreprise a déjà renversé les haricots sur le produit avec une liste erronée dans un e-mail accessible au public. Bien sûr, cela ne nous garantit pas que nous les verrons lors de Google I / O, mais ils arriveront très probablement très bientôt.

On ne sait pas encore quelles fonctionnalités des Pixel Buds à 129 $ Google pourraient éliminer pour réduire le coût des Pixel Buds A. Il y aura probablement un nouveau coloris vert pour les écouteurs, cependant.

Nom de code: ‘Whitechapel’

Crédit: David Imel / Autorité Android

Les rumeurs abondent selon lesquelles Google pourrait lancer son tout premier processeur mobile personnalisé cette année, probablement dans le prochain Google Pixel 6. Bien que nous ne verrons presque certainement pas d’annonce de Pixel 6 à Google I / O, il est possible que Google puisse prendre le relais. le processeur lui-même, nommé «Whitechapel».

Considérant qu’un processeur mobile est assez technique et nécessitera l’attention des développeurs pour réussir, il est parfaitement logique que Google l’annonce lors des E / S. Cependant, il s’agit de la première tentative de Google pour quelque chose comme ça, donc cela pourrait enregistrer l’annonce pour un événement dédié.

En rapport: Google Pixel 6: tout ce que nous savons jusqu’à présent, plus ce que nous voulons voir

Whitechapel devrait être un co-développement de Google et de Samsung, Google fournissant les conceptions et Samsung fournissant le matériel. Les rumeurs indiquent que Whitechapel est un chipset plus performant que le Qualcomm Snapdragon 765G dans le Google Pixel 5. Ne vous attendez pas à ce qu’il va de pair avec le Snapdragon 888 ou l’A14 Bionic d’Apple, cependant.

Pour en savoir plus sur Whitechapel, consultez notre article explicatif ici.

Google I / O 2021: divers

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Maison intelligente: Google a confirmé que nous verrons de nouvelles annonces de produits pour la maison intelligente à I / O 2021. Malheureusement, il n’y a aucune indication sur ce à quoi s’attendre, mais au moins nous savons qu’il y aura de nouvelles choses.Google Stadia: Récemment, Google a annoncé qu’il fermerait ses studios de jeux exclusifs à Stadia moins d’un an après leur création. Cela signifie que Google ne connaît pas trop de succès avec sa plate-forme de streaming de jeux telle qu’elle se présente actuellement. Stadia est toujours un produit actif, et il y aura probablement beaucoup de nouvelles Stadia à I / O. Nous pourrions voir l’expansion de la prise en charge des appareils, de nouveaux partenariats de jeux ou même des mises à jour de l’ensemble du modèle commercial.Porter OS: Il y a une rumeur répandue selon laquelle Samsung pourrait créer une montre intelligente basée sur Wear OS. Ce serait la première smartwatch non-Tizen de la marque depuis 2014. Bien que Wear OS soit très critiqué pour sa faible durée de vie de la batterie et ses exigences matérielles lourdes, il a toujours des partisans très virulents. Avec le secteur des appareils portables sur une trajectoire de croissance, il serait très logique de voir les actualités de Wear OS à Google I / O 2021.Fitbit: En parlant de dispositifs portables, l’acquisition de Fitbit par Google est terminée. Il est peu probable que nous voyions un nouveau matériel Fitbit aux E / S, mais Google pourrait faire des annonces liées au développement de Fitbit OS, dont il est désormais propriétaire. Il pourrait également annoncer des plans liés au matériel Fitbit et à l’intégration avec l’écosystème Google plus large.Assistant Google: L’assistant vocal de Google est le ciment qui unit tous ses produits. Lors d’événements d’E / S dans le passé, Google a montré de nouvelles astuces que l’Assistant peut faire, telles que la réservation de vos dîners par téléphone. Il ne serait pas surprenant de voir de nouvelles astuces de l’Assistant Google révélées lors de la keynote d’E / S.

N’oubliez pas d’ajouter cette page à vos favoris, car nous ajouterons plus d’informations sur les E / S Google à l’approche du 18 mai.