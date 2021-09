Google Illustrations vous donne plus de photos de profil personnelles et privées

in

Google donne aux utilisateurs la possibilité d’utiliser des images personnalisées comme avatars de profil avec le lancement de Google Illustrations.

La société a annoncé lundi la nouvelle collection comme un moyen pour les utilisateurs de définir une photo de profil qui correspond à leur style personnel tout en assurant la confidentialité de ceux qui préfèrent ne pas utiliser une image réelle d’eux-mêmes.

Sur Google, une seule image agit comme un reflet de vous à travers une variété de produits, comme lorsque vous envoyez un e-mail, rédigez un commentaire sur un document ou partagez votre position avec votre famille sur Maps. Bien sûr, les gens ont des préférences différentes quant à la façon dont ils veulent être représentés numériquement… Mais pour certaines personnes, il n’y a pas d’option qui leur convienne.

Google Illustrations permettra aux utilisateurs de personnaliser leurs images en fonction de leurs intérêts, en commençant par une large sélection de sujets parmi lesquels choisir, tels que les animaux, les équipes sportives, la technologie, l’espace et bien d’autres. Les images peuvent être personnalisées avec différentes couleurs et les utilisateurs peuvent se concentrer sur une partie spécifique de l’image pour une personnalisation supplémentaire.

Le nouvel éditeur d’illustrations sera disponible sur les meilleurs téléphones Android sur les applications Google Contacts et Workspaces comme Gmail. Pour changer l’avatar du profil, appuyez sur la vignette du profil en haut à droite, appuyez sur la vignette dans la boîte de dialogue et sélectionnez “Ajouter une photo de profil”, ce qui affichera un nouveau sélecteur d’images avec une section dédiée à la collection d’illustrations.

Google dit qu’il apportera l’éditeur d’illustrations à davantage d’applications et de plates-formes, y compris le Web et les appareils iOS. La société prévoit également d’élargir la collection, offrant aux utilisateurs encore plus d’options parmi lesquelles choisir.

