Google indique accidentellement les noms ‘Pixel 6’ et ‘Pixel 6 XL’, supprime rapidement les références

Google devrait lancer au moins deux nouveaux Pixel phares cette année, et un nouveau bordereau de la société pourrait nous faire savoir qu’ils s’appellent. Repéré par les gens de 9to5Google, Google a partagé un lien Google Forms avec les développeurs de jeux concernant les optimisations spécifiques à Pixel. Sous cette forme, une question faisait référence à “Pixel 6, Pixel 6 XL” avant de la retirer rapidement et de la rééditer sans les noms.

Bien que des rumeurs aient laissé entendre que Google appellerait ses téléphones 2021 le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut choisir le contraire. La société est restée fidèle à XL pour ses téléphones plus gros et plus puissants dans le passé. Cela allait du Pixel (2016) jusqu’au Pixel 4 et 4 XL en 2019. Revenir à la nomenclature XL après avoir ignoré un téléphone XL en 2020 aurait du sens pour une entreprise qui souhaite faire un retour triomphal au produit phare. marché.

Alors que bon nombre des meilleurs téléphones Android sont livrés avec des modèles “Pro”, Google a toujours été celui qui zigzaguait là où d’autres zigzaguaient, pour le meilleur ou pour le pire. Il est également important de noter que les rumeurs concernant de petits détails marketing tels que les noms peuvent ne pas se concrétiser lorsque les entreprises testent de nouveaux noms sur le marché.

Qu’il s’agisse de Pro, XL, Pro Plus ou Plus Ultra, nous découvrirons comment s’appelle réellement la série Pixel 6 d’ici octobre si les événements précédents de Google doivent être nos guides.

