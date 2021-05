Google insiste sur le fait que Stadia “bien vivant”

Le géant de la recherche et de la technologie, Google, a insisté sur le fait que son service de streaming Stadia était toujours «bien vivant».

S’adressant à GamesIndustry.biz, Nate Ahearn, responsable du marketing des développeurs, a souligné que la société développait son programme Stadia Makers en plus de s’associer avec des éditeurs triple-A pour de nouveaux contenus.

Bien sûr, il a été rapporté que de nombreuses entreprises recevaient des sommes d’argent exorbitantes pour amener leurs jeux sur Stadia, nous ne savons donc pas à quel point il s’agit d’un vote de confiance.

“Nous sommes sur la bonne voie pour le lancement de plus de 100 nouveaux jeux sur Stadia en 2021, et nous continuons à faire de Stadia un endroit idéal pour jouer à des jeux sur des appareils que vous possédez déjà”, a déclaré Ahearn.

“Je dirais à tous les non-croyants de prendre note de la façon dont nous continuons à mettre nos paroles en action, alors que nous développons le programme Stadia Makers et que nous nous associons à des studios AAA comme Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft et d’autres.”

En outre, le fondateur de Stadia, Dov Zimring, dirige apparemment l’équipe produit de Stadia, en remplacement de John Justice, qui a quitté l’entreprise plus tôt en mai.

Google a annoncé en février qu’il fermait ses studios de jeux et de divertissement Stadia, des rapports ultérieurs suggérant que le service de streaming n’a pas répondu aux attentes de Google concernant les abonnés.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72182/google-insists-stadia-alive-and-well/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));