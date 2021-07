Google interdit les applications Sugar Daddy, mais Tinder reste cool

C. Scott Brown / Autorité Android

TL;DR

Google a récemment mis à jour et affiné certaines de ses politiques sur le Play Store, et maintenant les applications Sugar Daddy sont interdites. La politique entre en vigueur le 1er septembre 2021 et pourrait affecter des applications populaires telles que Seeking Arrangement et Spoil. Une relation « sucrée » est une relation dans laquelle de l’argent ou des cadeaux sont échangés contre de la compagnie. Cette nouvelle politique n’affecte pas les autres applications dans lesquelles de telles relations pourraient être obtenues, telles que Tinder.

C’est parce que ces trois dernières applications sont des applications dites Sugar Daddy. Une relation « sucrée » est définie comme une camaraderie incitative. Un exemple courant est une jeune femme qui sort avec un homme plus âgé et riche, l’homme offrant des articles coûteux ou même de l’argent à la femme. Dans cette situation, l’homme serait appelé un papa de sucre. Cependant, les mamans de sucre existent également, et les personnes qui ne veulent pas mettre le genre sur tout utilisent simplement le terme «sucre».

Google, cependant, ne semble pas approuver les personnes qui se procurent ces arrangements via le Play Store. Dans un nouveau changement de politique repéré pour la première fois par Android Police, Google met le marteau sur les applications Sugar Daddy. Le changement de terminologie comprend la suppression des « relations sexuelles rémunérées (c’est-à-dire, les rencontres avec le sucre) ». Google affirme que cette catégorie d’applications relève désormais de sa politique de contenu inapproprié.

En tant que tel, à moins que Google ne change d’avis, toutes les applications de rencontres avec le sucre disparaîtront du Play Store le 1er septembre 2021.

Tinder est aussi une application Sugar Daddy, Google

Le problème avec le changement de politique de Google ici est qu’il semble être trop sélectif. Oui, l’application Seeking Arrangement, par exemple, indique qu’il s’agit d’un moyen de trouver des « relations mutuellement bénéfiques ». Mais cela ne signifie pas que vous ne pouviez pas également trouver ces relations sur d’autres applications, telles que Tinder.

Il y a de fortes chances que presque toutes les femmes séduisantes sur Tinder se soient vu proposer un arrangement de papa de sucre via cette application. Bien sûr, peut-être que quelques-uns seulement vont jusqu’au bout, mais cela arrive certainement. Mais Google n’est pas sur le point d’interdire Tinder, nous en sommes certains.

En fin de compte, ce changement de politique pourrait être un moyen pour Google de sévir contre les applications qui se présentent explicitement comme des applications de papa de sucre. L’application Seeking Arrangement n’utilise le terme “sucre” nulle part dans sa description, il est donc possible qu’elle ne soit pas interdite le 1er septembre. Néanmoins, si vous recherchez une relation mutuellement bénéfique, vous devrez peut-être apprendre à Les applications Android de sideload arrivent en septembre.