Google introduit une recherche repensée, donne à Lens encore plus de contexte

Google a organisé mercredi son deuxième événement annuel Search On, annonçant une multitude de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations pour Google Lens et Search. Avec ces améliorations, Google donne à la recherche et à Lens encore plus de contexte pour aider les utilisateurs à trouver ce qu’ils recherchent et les aider à rester informés de leurs résultats.

Certaines de ces fonctionnalités sont disponibles aujourd’hui, tandis que beaucoup seront déployées dans les semaines ou les mois à venir.

Une refonte plus grande et plus audacieuse de la recherche

La page de recherche Google est en train d’être repensée pour vous permettre de trouver facilement ce que vous recherchez. La refonte offre aux utilisateurs une expérience plus visuelle avec des images et des vidéos directement à partir de la page de résultats et est destinée aux types de recherches qui « recherchent l’inspiration », comme les idées de décoration d’Halloween.

Les recherches peuvent également être mieux affinées ou élargies pour mieux aider les utilisateurs à trouver ce qu’ils recherchent. Dans les mois à venir, Google facilitera l’accès à un sujet avec une nouvelle section « Choses à savoir » alimentée par son modèle unifié multitâche (MUM).

Google s’attaque également à la désinformation dans la recherche avec des améliorations à “À propos de cette recherche”, fournissant des informations supplémentaires sur les sources, y compris ce que d’autres ont dit à propos de la source.

De plus, la section « À propos du sujet » fournira aux utilisateurs une couverture supplémentaire et des résultats provenant d’autres sources, fournissant encore plus de contexte sur ledit sujet.

Les gens ne viennent pas seulement sur Google à la recherche de faits rapides. Ils veulent souvent vraiment explorer les informations disponibles et savoir d’où elles viennent.

Ces nouvelles fonctionnalités devraient être déployées aux États-Unis dans les semaines à venir et seront bientôt étendues à d’autres pays.

De plus, dans les semaines à venir, Google apportera des informations supplémentaires sur les vidéos dans les résultats de recherche, ce qui rendra encore plus facile de tomber dans le terrier du lapin. Par exemple, lorsqu’ils regardent une vidéo YouTube à partir de la recherche, les utilisateurs remarqueront une section en dessous avec des sujets connexes en fonction de la vidéo regardée. À partir de là, vous pouvez vous plonger dans divers sujets connexes en fonction du contenu de la vidéo et potentiellement répondre à des questions que vous ne saviez même pas que vous aviez.

Google Lens dans plus d’endroits, avec plus de contexte

Google Lens bénéficie également de quelques mises à niveau qui faciliteront les achats. Bientôt, les utilisateurs pourront utiliser Lens directement dans l’application Google pour identifier différents produits et vous permettre de rechercher et d’acheter chaque article individuel, comme une lampe ou une chemise. Cette expérience sera initialement déployée pour les utilisateurs iOS, mais Google indique que Lens sera également déployé sur les meilleurs Chromebooks, permettant aux utilisateurs d’afficher les résultats dans le même onglet.

Google applique également MUM dans Lens pour lui fournir une compréhension plus contextuelle. Par exemple, si vous aimez un motif sur une chemise, vous pouvez demander à Lens de trouver des chaussettes avec le même motif. Ou vous pouvez même demander à Lens comment réparer une partie particulière d’un vélo en en prenant une photo, même si vous ne savez pas comment cette partie s’appelle.

Cette nouvelle fonctionnalité Lens devrait également arriver dans les prochains mois alors que Google teste et évalue ses usages et son impact. Mais la société espère que l’utilisation de MUM aidera les utilisateurs à “découvrir plus de pages Web, de vidéos, d’images et d’idées qu’ils n’ont peut-être pas rencontrées ou recherchées”.

