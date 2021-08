Actualités Bitcoin

Google inversant la position sur la publicité anti-crypto entre maintenant en vigueur

“À partir du 3 août, les annonceurs proposant des échanges et des portefeuilles de crypto-monnaie ciblant les États-Unis peuvent faire la publicité de ces produits et services”, a déclaré Google en juin 2021, lorsqu’il a inversé sa position publicitaire anti-crypto.

À la mi-2018, Google a interdit les publicités liées à la cryptographie et à l’offre initiale de pièces (ICO), mais les entités réglementées sont désormais autorisées à commercialiser leurs services.

Cette nouvelle politique s’appliquera à la recherche Google et à ses sites tiers, y compris YouTube et Gmail.

Les ventes publicitaires génèrent 147 milliards de dollars de revenus, soit plus de 80 % des revenus totaux de la société mère de Google, Alphabet. Et avec l’intérêt du public pour les crypto-monnaies, ce renversement pourrait contribuer à augmenter davantage ses ventes publicitaires.

Conformément à la politique mise à jour sur les produits et services financiers, Google autorise les publicités pour les crypto-monnaies et les produits et services associés dans des circonstances limitées en raison de la « nature complexe et évolutive des réglementations » qui s’y rapportent.

Le géant de la technologie autorise les échanges cryptographiques et les portefeuilles à faire de la publicité sur sa plate-forme si le compte est certifié par Google et que l’annonceur est un fournisseur agréé enregistré auprès du FinCEN ou d’une entité bancaire fédérale ou d’État.

Les produits annoncés avec l’annonce doivent également être conformes aux lois locales et aux normes de l’industrie.

Pendant ce temps, les entreprises qui ne se rapportent pas à l’achat, à la détention ou à l’échange de crypto, telles que celles qui acceptent les paiements en crypto, le matériel d’extraction de crypto et les plates-formes qui dépendent de la blockchain pour leurs opérations, sont soumises à d’autres politiques Google Ads.

Ce qui n’est pas autorisé, ce sont les publicités pour les ICO, faisant la promotion de l’achat, de la vente ou de l’échange de crypto, ou des protocoles de trading DeFi. Dans sa liste non exhaustive d’exemples non autorisés, Google mentionne également les prêts crypto, les offres DEX initiales, les pools de liquidités symboliques, les avenants de célébrités en crypto-monnaie, les portefeuilles non hébergés, les DApps non réglementés.

Les destinations publicitaires qui regroupent ou comparent les émetteurs de cryptos tels que les signaux de trading, les conseils en investissement, les agrégateurs, les avis de courtiers ou les sites affiliés contenant du contenu connexe ne sont pas non plus autorisées.

Le mois dernier, la populaire plate-forme de médias sociaux TikTok a annoncé l’interdiction de la promotion des investissements, y compris les publicités sur les crypto-monnaies. Alors que sa politique publicitaire stipulait que les services financiers pouvaient être annoncés aux utilisateurs de plus de 18 ans, les publicités liées à la cryptographie sont totalement interdites sur la plate-forme.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.