Google investit 1 000 millions de dollars américains dans CME Group et prévoit un accord pour l’utilisation de son cloud pour les 10 prochaines années

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Avec cet accord, CME Group procédera à des changements structurels pour utiliser Google Cloud. L’achat des actions ne permet pas à Google d’avoir voix au chapitre et de voter dans les décisions de l’entreprise.

***

Alphabet, la société responsable de Google ainsi que de ses produits et services associés, a alloué un investissement total de 1 milliard de dollars US au Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group), dans lequel de nombreuses opérations avec des dérivés cryptographiques sont réalisées.

Google investit dans le groupe CME

Cela a été annoncé par l’équipe du groupe CME à son groupe d’investisseurs dans une nouvelle déclaration publiée aujourd’hui, dans laquelle elle a indiqué avoir reçu le financement susmentionné d’Alphabet, en plus de conclure une alliance stratégique de 10 ans pour l’incorporation et l’utilisation de Google Cloud dans les services de la plateforme via l’intégration du cloud dans ses processus.

À cet égard, le président et chef de la direction de CME Group, Terry Duffy, a déclaré :

« Grâce à ce partenariat à long terme avec Google Cloud, CME Group transformera les marchés des dérivés grâce à la technologie, en élargissant l’accès et en créant des améliorations pour tous les acteurs du marché… Ce partenariat permettra à CME Group d’intégrer de nouveaux produits et services plus rapidement et plus efficacement ».

Optimisation des prestations

Selon le communiqué, la migration de CME Group vers Google Cloud débutera au début de l’année prochaine et devrait apporter les propriétés suivantes :

Un meilleur accès : Cela permettrait à CME Group d’évoluer à un niveau structurel, en ouvrant une plus grande participation aux parties prenantes, en optimisant les coûts et en rendant l’expérience utilisateur plus optimale.

Données et analyse en temps réel : Les services d’analyse et d’apprentissage automatique permettront l’incorporation d’informations produites en temps réel pour les clients et les utilisateurs, afin qu’ils disposent des outils nécessaires pour mieux effectuer leurs opérations.

Nouveaux produits et services : Tels que les outils d’atténuation des risques, les services d’analyse et les plateformes centrées sur l’utilisateur.

CME Group intègre de nouveaux produits et services

Cette annonce de CME Group intervient quelques jours après que la plateforme a annoncé le lancement de contrats à terme micro Ethereum, avec lesquels les investisseurs des secteurs traditionnels pourraient avoir une plus grande exposition à la deuxième crypto-monnaie avec la plus grande capitalisation boursière.

Il convient de noter que l’annonce de ce dernier a coïncidé avec l’augmentation capitalisée du prix de l’Ethereum cette semaine, qui a alors dépassé la barre des 4 500 USD par unité et a suscité un grand intérêt commercial de la part des commerçants et des investisseurs.

La société est à l’origine connue dans le monde entier pour avoir été la première à lancer des contrats de trading à terme Bitcoin en 2017. À partir de ce moment, la plate-forme a commencé à incorporer une plus grande variété de dérivés cryptographiques, y compris les contrats à terme micro BTC, les options BTC et bien d’autres.

Lecture recommandée

Source : Déclaration du Groupe CME, Cointelegraph

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash