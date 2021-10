Google envoie des invitations aux membres de son groupe exclusif Pixel Superfans pour assister à un « Tech Talk » le 19 octobre sur le nouveau Pixel 6.

L’événement a été signalé par 9to5Google, de nombreux utilisateurs de Reddit ayant déjà reçu des invitations. Un utilisateur a publié le texte de l’e-mail décrivant l’événement :

Découvrez le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro auprès des équipes produit qui les ont conçus. Ils vous donneront un premier aperçu des nouvelles fonctionnalités, de l’inspiration de conception et de la fabrication des téléphones.

L’événement durera 90 minutes, avec des conférenciers discutant de l’histoire des téléphones Pixel, de l’expérience logicielle, des appareils photo, etc.

Le Tech Talk durera 90 minutes, il devrait donc fournir un aperçu assez complet des prochains produits phares, qui iront de pair avec les meilleurs téléphones Android cette année et pour une grande partie de 2022. Il aura lieu à 17 heures PT /20 h HE, bien plus tard dans la journée après le dévoilement complet du Pixel 6 plus tôt le même matin.

L’événement est limité aux 10 000 premiers Pixel Superfans qui ont RSVP, et il semble que les places se soient remplies relativement rapidement, selon les utilisateurs de Reddit déplorant le fait qu’ils ne peuvent plus s’inscrire.

Cependant, vous pouvez toujours vous inscrire pour devenir Pixel Superfan puisque Google a récemment ouvert des applications pour rejoindre son groupe exclusif. De cette façon, vous ne manquerez pas d’occasions d’événements futurs.

Pixel Superfans est le groupe communautaire de Google qui récompense les fans avec des invitations à des événements, des cadeaux publicitaires, des questions-réponses, etc. C’est similaire au programme Snapdragon Insider de Qualcomm, bien que l’on puisse s’attendre à moitié à ce que le fabricant de puces annonce son propre événement juste pour contrarier Google.

Cela dit, même pour ceux qui ne peuvent pas participer à l’événement exclusif, le lancement du 19 octobre devrait même combler de nombreuses lacunes que Google a laissées depuis le premier teasing de l’appareil en août. Même si la multitude de fuites a fait du bon travail en nous révélant à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur le Pixel 6.

