Google jette les bases de l’arrivée des « AirTags » et de la localisation des appareils Android | La technologie

La géolocalisation est l’outil le plus utile pour retrouver un appareil perdu ou volé, c’est pourquoi Google met à jour son application Find My Device pour être plus complète que jamais.

Ces dernières années, les options de localisation des appareils se sont multipliées, tant par les fabricants de smartphones que par le secteur des applications privées. Et est-ce qu’il est important d’acheter un téléphone pour le trouver.

Apple, en ce sens, a toujours eu quelques longueurs d’avance, développant sa propre technologie et des outils utiles et faciles à utiliser pour ses clients, d’où le succès dans ce domaine.

Et maintenant c’est Google qui veut se positionner en leader de la géolocalisation d’appareils perdus.

Grâce à APK Insight, qui a décompilé la dernière version de Find My Device (en espagnol, Find my device) que Google a téléchargée sur le Play Store, nous savons maintenant que la société de Sundar Pichai introduit une nouvelle fonctionnalité dans son application de localisation.

Cette nouveauté s’appelle Red Find My Device, et il est censé utiliser des smartphones avec le système d’exploitation Android pour localiser un appareil perdu. Ou ce qui revient au même, une alternative à Find My d’Apple.

Le réseau fonctionnerait grâce à des lignes de code saisies dans le Play Store pour s’assurer que pratiquement n’importe quel appareil Android dans le monde fait partie de ce gigantesque réseau de recherche.

La façon d’utiliser ce Find My Device amélioré sera la même qu’auparavant, car nous n’aurons qu’à marquer quel téléphone / tablette a été perdu pour qu’à partir de ce moment tout appareil Android qui passe à proximité de l’appareil perdu envoie un signal de visée à réseauter.

Ce nouvel outil Cela fonctionnera comme s’il s’agissait d’un sonar, puisque chaque téléphone agira comme un tracker via sa connexion Bluetooth. Être capable de donner des données précises en cas de détection de périphérique perdu.

Ils permettront également partager la fonction Localiser mon appareil avec votre famille et vos amis, afin de faire localiser vos proches en cas de besoin.

De cette façon, il semble que Google s’ouvre à un avenir plein de possibilités en termes de géolocalisation, il est tout à fait possible d’imaginer que dans quelques années ils lanceront leurs propres AirTags.