Google Keep pointe vers la personnalisation et vous permettra désormais de modifier les fonds des billets | La technologie

Android 12 semble faire en sorte que presque toutes les applications Google choisissent d’inclure des options de personnalisation. La dernière chose qui a été vue est que Google Keep vous permettra de changer l’arrière-plan des notes.

Google Keep est peut-être l’une des applications Google les plus simples, mais aussi l’une des plus fonctionnelles. Cette application est utilisée pour écrire des notes et ses possibilités d’utilisation sont infinies, chaque utilisateur peut l’utiliser pour ce qu’il veut. Certains préféreront rédiger la liste de courses, tandis que d’autres pourront décider de l’utiliser comme journal personnel.

Le design n’a pas beaucoup changé au fil des années, il a été lancé le 20 mars 2013 et reste l’une des applications avec les changements les plus subtils en termes d’esthétique.. La vérité est qu’il n’y a pas grand-chose à faire dans une application conçue pour écrire et prendre des notes, bien que Google ne doive pas s’en priver car il a été capable de modifier juste assez pour qu’il ne paraisse pas vieux.

Mais il était grand temps que les options de personnalisation soient plus présentes au sein de Google Keep et il semble qu’avec l’arrivée d’Android 12, cela commencera à être ainsi. Ce qui a été vu, c’est que Google Keep permettra aux utilisateurs de changer l’arrière-plan des notes qu’ils ont dans l’application.

Oui, maintenant les notes peuvent être différenciées plus rapidement et plus facilement. Ça oui, cette personnalisation n’est pas à s’extasier non plus. Google Keep, pour le moment, ne permet pas de modifier l’arrière-plan des images de notre galerie. Les fonds qui peuvent être sélectionnés sont ceux que Google a créés.

La variété de ces fonds est vraiment faible, mais au moins elle existe. En réalité, Il semble que les fonds soient créés pour que lorsque nous voyons une note, nous sachions qu’il s’agit d’une liste de courses ou de tout autre type de liste. Le design général est assez minimaliste et avec des couleurs peu saturées.

La seule chose est qu’à la publication de cet article, les fonds ne sont pas encore disponibles pour tous les utilisateurs. Même si l’application est mise à jour vers la dernière version, les fonds n’ont pas encore fait leur apparition. Ce qui est attendu, c’est que dans les prochaines versions, ils seront présents au sein de l’application.