Google kickstarts programme pour améliorer les expériences d’applications multi-appareils

Google cherche à rendre l’expérience des applications plus fluide au-delà du mobile et sur tous les formats et plates-formes tels que Wear OS, Android TV, Google TV, Android Auto, etc. Pour ce faire, la firme a annoncé le programme Play Media Experience.

La nouvelle initiative permettra aux développeurs de mieux intégrer leurs applications dans les produits et appareils de Google. La société affirme qu’elle permettra « des opportunités de découverte et d’engagement supplémentaires » pour les développeurs avec des applications dans les espaces de publication vidéo, audio ou de livres.

Plus précisément, Google cherche à promouvoir les intégrations d’applications vidéo avec Android TV, Google TV et Google Cast. Cela permettra aux applications vidéo d’avoir une présence meilleure et plus uniforme sur les trois plates-formes. Les utilisateurs bénéficieraient également de recommandations de contenu intelligentes, d’une découverte de contenu améliorée, d’inscriptions plus faciles, etc.

De plus, la société souhaite mieux intégrer les services de musique et audio par abonnement sur Wear OS, Android Auto, Android TV et Google Cast pour la découverte de contenu et une écoute continue sur les appareils.

Pour améliorer les expériences de lecture sur grand écran, Google fait également appel aux développeurs d’applications de livres pour optimiser leurs applications pour les pliables et Entertainment Space sur les tablettes Android.

Les développeurs qui s’inscrivent au programme Play Media Experience peuvent bénéficier de l’offre de frais de service de 15 % de Google. La société a déclaré à Android Central que ce n’était pas la même chose que les frais d’application réduits annoncés pour les petits développeurs.

En fait, le nouveau programme de Google cible les applications qui ont plus de 100 000 installations actives mensuelles sur Google Play. Ils doivent également avoir de bonnes notes sur Google Play, un compte développeur en règle, et plus encore.