Google lance 3 000 bourses dans le domaine du support informatique et vous pouvez désormais vous inscrire | La technologie

Google vous donne la possibilité d’obtenir le certificat professionnel de support informatique grâce à une bourse, et il vous suffit de remplir ce formulaire.

Dans la situation actuelle de pandémie mondiale, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi tandis que des étudiants du monde entier repensent leur avenir, peut-être maintenant à la recherche de nouvelles études à faire qui leur garantiront un emploi permanent dans quelques années. Ces professions liées au monde technologique sont idéales pour avoir un poste garanti dans le futur.

Et il n’est pas nécessaire d’obtenir un diplôme d’ingénieur dans l’une des meilleures universités d’Espagne ou d’Europe, car grâce à cette bourse Google en collaboration avec Fundae et SEPE, si vous avez plus de 18 ans et que vous souhaitez apprendre un métier dans le domaine technologique monde vous pouvez participer à des bourses facilement accessibles, et pour le moment il y en a 3000 disponibles.

Sur la page officielle Fundae, nous avons toutes les informations sur cette bourse Google, et nous devons simplement remplir un formulaire de candidature où on nous demande le nom complet, notre NIF, notre adresse e-mail et de remplir autant de données statistiques. Mieux encore, ils ne demandent pas d’exigences importantes ou de connaissances informatiques préalables, mais seulement des efforts et du dévouement.

C’est une bourse pour accéder à un cours en ligne, où ils précisent que les vidéos du programme Ils sont en anglais avec des sous-titres espagnols. Toutes les demandes seront traitées dans l’ordre d’expédition, et les personnes sélectionnées recevront une invitation exclusive à s’inscrire sur la plateforme Coursera.

Bien sûr, ils affirment qu’ils donneront la priorité à la participation des personnes touchées par ERTE ou au chômage, donc si vous avez été particulièrement professionnellement touché par cette pandémie, vous avez de nombreuses options à sélectionner.

Dans les conditions, ils précisent que les personnes qui s’inscrivent ils doivent être sûrs d’exécuter le programmeEn effet, s’ils sont invités à y accéder et ne s’inscrivent pas dans les 15 jours, leur bourse sera révoquée.

En revanche, si l’utilisateur est sélectionné et accepte l’invitation, mais qu’une fois inscrit au programme, il ne commence pas le cours dans les 15 jours, la bourse sera également révoquée. De même, si l’étudiant quittait le cours au milieu et ne se connectait pas dans les 45 jours, la bourse serait révoquée et un autre candidat serait attribué.

Ils commentent que ce programme pour obtenir le Certificat de professionnel de l’assistance informatique de Google Il se compose de 120 heures de formation qui se traduisent en trois mois, devant investir environ 10 heures par semaine.