Google cherche à jouer un rôle plus important dans l’essor de l’économie des créateurs avec une nouvelle plate-forme conçue pour aider les créateurs à maximiser leurs efforts.

Comme expliqué dans le clip vidéo, la nouvelle ressource de Google « Google pour les créateurs » fournit une gamme de conseils, de guides et d’informations pour fournir des conseils supplémentaires et des notes de stratégie à ceux qui cherchent à créer une entreprise de contenu en ligne.

Le site Web comprend divers pointeurs utiles, y compris des conseils de ceux qui connaissent déjà le succès, ainsi que des mises à jour sur les produits de Google. La plate-forme est également liée à une gamme de guides sur la stratégie de contenu, la création d’un public, la monétisation, etc.

Et si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez répondre à un quiz qui vous guidera dans la bonne direction.

Il y a quelques notes précieuses ici – elles ne sont pas trop détaillées, mais elles vous donnent une idée de la façon dont vous pouvez élaborer une stratégie de contenu efficace et de ce que vous devez prendre en compte dans votre approche, avec un Google -inclinaison spécifique (par exemple, il y a des notes sur la compression d’image pour améliorer les temps de chargement du site).

Beaucoup de ces types de guides finissent par ne pas être très bénéfiques, car les conseils se résument à des déclarations généralisées telles que «créer un bon contenu engageant». Bon contenu – wow, pourquoi n’y ai-je pas pensé ?

Ce n’est pas si facile, bien sûr, et bien que les aperçus de Google ne soient pas beaucoup plus approfondis que cela, les notes sont un peu plus pratiques, ce qui pourrait apporter plus d’avantages à votre approche.

Il existe également des liens vers divers produits Google qui peuvent vous aider, tels que les informations de la Search Console et Google Analytics, tandis qu’il existe également un onglet « Communauté » qui mettra en évidence les événements à venir.

Si vous cherchez des moyens d’optimiser votre stratégie de contenu, cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil – ce n’est peut-être pas ce qui révolutionne votre approche, mais les conseils stratégiques pourraient fournir plus d’informations pour vous aider à guider votre planification.

Vous pouvez consulter la plate-forme « Google pour les créateurs » ici.