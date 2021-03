Google lance l’application Stack pour numériser, stocker et organiser des documents importants pour les utilisateurs d’Android

L’application a été lancée pour les utilisateurs d’Android et peut être téléchargée gratuitement, sans aucun achat intégré. Image: Area120

Google a mis au point sa propre pile d’applications qui permettra aux utilisateurs de numériser des documents. Lancée via l’incubateur interne de l’entreprise, Area 120, l’application devrait aider les gens à numériser leurs documents, leurs reçus ainsi que d’autres papiers. La meilleure partie de cette application est que les gens n’auront plus à se soucier de la sauvegarde et de la sécurité du document, car l’application enregistrera automatiquement tous les documents numérisés sur Google Drive, un peu comme le nom de l’application le suggère – stack.

Selon la société, l’application peut facilement numériser une gamme de documents de tailles différentes, ce qui peut inclure des reçus d’achat, des factures et des pièces d’identité. Tous ces documents sont convertis en PDF et organisés de manière transparente. L’application à l’aide de la technologie AI peut s’organiser en fonction des informations importantes contenues dans le fichier.

L’application a été lancée pour les utilisateurs d’Android et peut être téléchargée gratuitement, sans aucun achat intégré. Selon les commentaires reçus par la société, elle prendra des décisions quant à l’opportunité de déployer Stack sur plus de plates-formes, comme iOS.

Pendant ce temps, lorsque les utilisateurs d’Android prennent une photo d’un document, l’application nomme le document de son propre chef et «l’empile» dans la bonne catégorie. Ces catégories comprennent les factures, les services bancaires, les pièces d’identité, les assurances, les soins médicaux, les reçus, les impôts, les voyages, le travail, les véhicules, les animaux, les services juridiques, la maison et l’immigration. Plusieurs documents peuvent être ajoutés à ces catégories et le texte intégral des documents peut être recherché. En fait, l’application permet également aux utilisateurs de marquer certaines analyses qui sont les plus importantes afin de pouvoir y accéder rapidement.

Si les documents sont liés à la facturation et au paiement, Stack a été conçu pour identifier les informations clés à partir de ces documents et informera les utilisateurs des dates d’échéance de la facture et du montant total dû.

Selon la société, les documents de l’application peuvent être sécurisés par votre empreinte digitale ou par scan du visage.

