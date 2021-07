Google lance le niveau Workspace Individual alors que la limite d’une heure revient à Google Meet

Les utilisateurs de Google Meet sur les comptes gratuits ne sont peut-être pas trop excités d’apprendre que la limite d’une heure pour les appels vidéo de groupe est revenue. Cependant, Google propose une nouvelle façon d’obtenir des appels vidéo plus longs avec le nouveau niveau Workspace Individual.

Google a annoncé Workspace Individual en juin alors qu’il mettait sa suite d’applications Workspace à la disposition de tous les utilisateurs, quel que soit le type de compte. Il n’y avait pas beaucoup de détails sur le nouveau niveau de compte, mais il est maintenant disponible pour les utilisateurs de s’inscrire.

Selon Google, Workspace Individual a pour objectif “d’aider les propriétaires d’entreprise à faire plus, à se montrer plus professionnels et à mieux servir leurs clients”. Comme son nom l’indique, Workspace Individual est conçu pour une seule personne, en particulier pour toute personne ayant sa propre entreprise individuelle. Les fonctionnalités incluent les réunions de groupe de plus de 60 minutes, la suppression du bruit, les salles de sous-commission, la réservation partageable avec Google Agenda, etc.

Workspace Individual peut être une offre attrayante pour toute personne qui compte sur de longues réunions Google Meet. Depuis l’avènement de la pandémie de COVID-19, Google a pris des mesures pour rendre Google Meet plus accessible aux utilisateurs en éliminant la limite d’une heure pour les comptes gratuits et en introduisant de nombreuses nouvelles fonctionnalités sur le Web et les meilleurs téléphones Android. Pour cela, nous avons une liste des 10 meilleurs trucs et astuces Google Meet que vous devez connaître.

Avec la fin de la pandémie dans de nombreux pays et le retour de plus en plus d’employés au bureau, Google a ramené la limite de temps pour les appels de groupe. Cela signifie que les utilisateurs seront avertis au bout de 55 minutes que leur réunion se terminera bientôt. Pour continuer une réunion, l’hôte devra mettre à niveau son compte.

Bien sûr, les utilisateurs peuvent toujours passer à Google Duo, bien que l’application de chat vidéo populaire ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que Google Meet, en particulier à des fins commerciales.

Le nouveau niveau individuel de Google Workspace est disponible aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil et au Japon. Le niveau coûte 9,99 $ par mois, mais Google offre une remise de 20 % jusqu’en janvier 2022, vous ne paierez donc que 7,99 $ par mois jusque-là.

Inscrivez-vous dès maintenant à Google Workspace Individual pour participer à un essai gratuit de 14 jours.

