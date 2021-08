Google lance le Pixel 5a concurrent de l’iPhone SE avec 5G, corps en métal, grosse batterie, plus

Avant le lancement des Pixel 6 et 6 Pro haut de gamme cet automne, Google a lancé aujourd’hui son dernier smartphone d’entrée de gamme avec le Pixel 5a avec 5G. Le nouveau concurrent de l’iPhone SE apporte un corps tout en métal, une batterie haute capacité, une prise casque et plus encore, ainsi que la connectivité cellulaire de nouvelle génération.

Début août, Google a présenté les prochains produits phares Pixel 6 et 6 Pro. Ces appareils rivaliseront de front avec les iPhone 13 et 13 Pro et seront livrés avec le premier SoC personnalisé de Google.

Et avant ces nouveaux appareils haut de gamme, Google a lancé son dernier smartphone économique avec l’ajout de la connectivité 5G et plus encore. Son prix est de 50 $ au-dessus des 399 $ de l’iPhone SE d’Apple, cependant, le Pixel 5a avec 5G comprend des éléments tels qu’un écran plus grand de 6,3 pouces (4,7 pouces sur iPhone SE) et une prise casque.

Un autre argument de vente est la plus grosse batterie jamais installée dans un smartphone Pixel – 4680mAh. C’est plus de 2,5 fois plus que la capacité de 1821 mAh de la batterie de l’iPhone SE. Et une mise à niveau provenant des appareils Pixel précédents est un corps entièrement métallique avec le 5a. Tout cela signifie un forfait convaincant à seulement 449 $.

Quant à l’iPhone SE de nouvelle génération, il devrait être équipé de la 5G et d’un processeur amélioré au cours du premier semestre 2022.

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a prédit que l’iPhone SE 2022 avec 5G conserverait le même écran de 4,7 pouces et la même conception globale que le modèle actuel. Mais nous pourrions voir l’iPhone SE passer à un écran de conception perforée en 2023.

