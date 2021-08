Google lance les Pixel Buds A-Series tant attendus en Inde, les prix commencent à Rs 9 999

in

Les écouteurs seront disponibles à partir du 25 août sur Flipkart, Reliance Digital et Tata Cliq

Google a finalement annoncé le lancement en Inde de ses derniers écouteurs True Wireless (TWS) – Google Pixel Buds A-series. La série A est le premier écouteur TWS de Google en Inde, ayant été lancé aux États-Unis en juin.

Les écouteurs sont une version abordable des écouteurs Pixel Buds TWS lancés l’année dernière. Google a fixé le prix de la série A des Pixel Buds en Inde à 9 999 roupies. Les écouteurs seront disponibles à partir du 25 août sur Flipkart, Reliance Digital et Tata Cliq.

La série Pixel Buds A est livrée avec les pilotes Pixel Buds 12 mm standard. Il est également vanté de fournir une batterie de secours combinée jusqu’à 24 heures qui comprend le boîtier de charge, qui est également similaire à son frère plus cher.

Cependant, Google a essayé de réduire les coûts dans certains domaines. Les Pixel Buds de la série A ne prennent pas en charge le chargement sans fil ou les commandes de balayage pour les réglages du niveau de volume. Il ne dispose pas non plus de la fonction d’alertes d’attention qui réduit les volumes lorsque les utilisateurs doivent écouter les sons environnants.

Les autres spécifications de la série A incluent une résistance à la sueur et à l’eau classée IPX4 et une réduction passive du bruit. Les écouteurs utilisent également des microphones à formation de faisceau qui réduisent le bruit extérieur pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur la voix pendant les appels. Les utilisateurs peuvent également utiliser le microphone pour appeler Google Assistant, similaire aux Google Pixel Buds lancés l’année dernière. Des fonctionnalités telles que la traduction en temps réel dans plus de 40 langues lorsqu’elles sont associées à un smartphone Google Pixel ou à un appareil fonctionnant sous Android 6.0 ou version ultérieure ont également été incluses dans l’écouteur.

La série Pixel Buds A est dotée d’une connectivité Bluetooth 5.0. Alors qu’une recharge complète offre une autonomie allant jusqu’à 24 heures, la fonction de charge rapide permet aux utilisateurs de charger les écouteurs pour une utilisation allant jusqu’à trois heures en seulement 15 minutes.

