Google lance Ripple, une norme ouverte qui pourrait apporter de minuscules radars aux voitures Ford et plus encore

Google construit publiquement de minuscules puces radar depuis 2015. Elles peuvent vous dire à quel point vous dormez bien, contrôler une montre connectée, compter des feuilles de papier et vous permettre de jouer du plus petit violon du monde. Mais le radar Soli de l’entreprise n’a pas nécessairement eu de succès commercial, se mettant en évidence dans un téléphone Pixel malheureux. Maintenant, Google a lancé une norme API open source appelée Ripple qui pourrait théoriquement apporter la technologie à des appareils supplémentaires en dehors de Google – peut-être même une voiture, car Ford est l’un des participants à la nouvelle norme.

Techniquement, Ripple est sous les auspices de la Consumer Technology Association (CTA), le même organisme de l’industrie qui accueille le salon CES à Las Vegas chaque janvier, mais il y a peu de doute sur qui est réellement derrière le projet. « Ripple débloquera une innovation utile qui profite à tout le monde. Le radar à usage général est une technologie émergente clé pour résoudre les cas d’utilisation critiques d’une manière respectueuse de la vie privée », lit une citation d’Ivan Poupyrev, l’homme qui a dirigé l’équipe de Google ATAP skunkworks qui a proposé Soli en premier lieu.

« Standard Radar API » semble être le nom d’origine

De plus, le projet Ripple sur Github est rempli de références à Google, y compris plusieurs instances de « Copyright 2021 Google LLC », et les contributeurs doivent signer un accord de licence open source Google pour participer. (Un commit souligne que le projet a été mis à jour « pour inclure le CTA. ») Ripple semble être un changement de marque de l’« API Standard Radar » de Google, qu’il a discrètement proposé il y a un an (PDF).

Rien de tout cela ne rend moins excitant le fait que Soli puisse trouver une nouvelle vie, et il peut y avoir quelque chose à l’idée que le radar présente des avantages en matière de confidentialité. C’est une technologie qui peut facilement détecter si quelqu’un est présent, à proximité et/ou dit à son appareil de faire quelque chose sans avoir besoin d’un microphone ou d’une caméra.

Ford, pour sa part, a déclaré à The Verge que le radar intérieur pourrait faire partie de ses technologies d’aide à la conduite. À l’heure actuelle, le constructeur automobile dit qu’il utilise plutôt des « radars extérieurs avancés » pour rechercher ces fonctionnalités (ce qui me semble cher). Voici une déclaration de Jim Buczkowski de Ford, qui dirige actuellement l’équipe de recherche et d’ingénierie avancée de l’entreprise :

Nous recherchons comment utiliser le radar intérieur comme source de capteurs pour améliorer diverses expériences client au-delà de nos principales technologies d’aide à la conduite Ford Co-Pilot360 qui utilisent aujourd’hui des radars extérieurs avancés. Une API standard, avec la participation de l’industrie des semi-conducteurs, nous permettra de développer des logiciels indépendants de l’approvisionnement en matériel et donnera aux équipes logicielles la latitude d’innover sur plusieurs plates-formes radar.

D’autres fabricants de gadgets font également des recherches sur le radar : Amazon cherche également à savoir si le radar pourrait l’aider à surveiller vos habitudes de sommeil ; ce collier de chien intelligent utilise un radar miniature pour surveiller les signes vitaux même si votre chien est très poilu ou poilu, et cette ampoule fait la même chose pour les humains. Mais la plupart des participants répertoriés dans le cadre de l’initiative de Google sont pour l’instant des fournisseurs de puces et de capteurs. Seuls Ford et Blumio, qui disposent d’un kit de développement pour un capteur de pression artérielle basé sur un radar, se démarquent.