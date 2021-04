Google lance trois nouveaux fonds d’écran exclusifs à Pixel pour le Jour de la Terre 2021

En février dernier, Google a lancé une nouvelle collection de papiers peints «Culture organisée» pour ses téléphones Pixel. Le mois dernier, la société a ajouté trois nouveaux papiers peints à la collection avant la Journée internationale de la femme. Google élargit à nouveau la collection “Curated Culture” avec de nouveaux fonds d’écran pour le Jour de la Terre, qui ont été dessinés par l’artiste Jeremyville.

Si vous possédez un téléphone Pixel, vous pouvez accéder à ces fonds d’écran exclusifs à partir du menu Styles et fonds d’écran. Cependant, ils ne sont disponibles que sur le Pixel 3 et les téléphones plus récents. Il convient également de noter que les fonds d’écran ne sont pas optimisés pour les écrans perforés des Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Bien que les copies pleine résolution des fonds d’écran soient exclusives aux meilleurs téléphones Android de Google, vous pouvez télécharger les versions 1080p ci-dessus pour les téléphones non Pixel.

Ce jeudi sera le 51e Jour de la Terre, un événement annuel visant à sensibiliser à la protection de l’environnement et à mobiliser les gens du monde entier pour une action transformatrice visant à sauver notre planète des effets du changement climatique. Tout comme l’année dernière, la plupart des événements du Jour de la Terre cette année se dérouleront en ligne.

