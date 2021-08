Google lance un centre de sécurité mis à jour en langues indiennes

Les investissements aideront Google India à poursuivre sa campagne contre les zones d’abus existantes et émergentes, a déclaré la société.

Google a annoncé mercredi un ensemble de nouveaux programmes et initiatives pour la sécurité en ligne en Inde, lors de l’événement virtuel Google for India. L’entreprise a élargi les ressources de ses équipes de confiance et de sécurité en Inde, a lancé un nouveau centre de sécurité Google amélioré dans huit langues indiennes et des programmes de formation des utilisateurs axés sur la sécurité en ligne pour les enfants et les familles. De plus, le géant de l’Internet s’est associé à Amar Chitra Katha pour enseigner aux enfants des leçons critiques de sécurité sur Internet à travers des personnages de bandes dessinées populaires.

Dans le cadre de ses nouvelles initiatives, la société a étendu le centre de sécurité en hindi, marathi, malayalam, kannada et télougou, et se déploiera en bengali, tamoul et gujarati d’ici la fin de cette année. De plus, la nouvelle boîte à outils Be Internet Awesome pour les enfants, conçue et fabriquée par des experts en sécurité numérique, comprend une expérience interactive appelée « Interland », où les enfants peuvent apprendre les bases de la sécurité en ligne, tout en participant à une série de jeux amusants et stimulants. Le programme aidera les enfants à apprendre comment protéger des informations précieuses, des cyber-intimidateurs uniques.

Les investissements aideront Google India à poursuivre sa campagne contre les abus existants et émergents, tels que la désinformation, la fraude, les menaces pour la sécurité des enfants, l’extrémisme violent, les attaques de phishing et les logiciels malveillants, a déclaré la société dans un communiqué.

Google s’engage à protéger ses utilisateurs au quotidien en utilisant une infrastructure de sécurité avancée, en traitant leurs données avec la plus grande responsabilité et en leur donnant un contrôle total sur leurs données, a déclaré Sanjay Gupta, directeur national et vice-président de Google India.

«Nous pensons que construire un Internet plus sûr pour tout le monde n’est pas une chose de plus à faire, c’est la seule chose à faire. L’intensification des efforts pour construire un Internet plus sûr permet une plus grande confiance des utilisateurs dans le numérique et soutient les progrès imparables de l’Inde en tant qu’économie numérique, et nous sommes ravis de faire notre part dans ce domaine critique », a ajouté Gupta.

Selon Kristie Canegallo, vice-présidente, confiance et sécurité, Google, il ne fait aucun doute qu’Internet joue un rôle central dans le soutien à l’élan national continu de l’Inde avec de plus en plus d’utilisateurs qui se connectent. Par conséquent, il est essentiel de renforcer la confiance des utilisateurs dans l’espace numérique, a noté Canegallo.

« Nous sommes conscients que cela nécessite une approche globale qui combine nos équipes avec la technologie, la formation des utilisateurs, des politiques claires et solides et la collaboration avec les principales parties prenantes. Compte tenu de la diversité passionnante de l’écosystème Internet indien, nous sommes impatients de travailler avec des partenaires pour partager les capacités que nous avons développées au fil des ans et apprendre des autres également », a ajouté Canegallo.

