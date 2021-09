Google lance une expérience multimédia pour profiter du Camino de Santiago | La vie

Depuis plus de 1 000 ans, des pèlerins de tous les pays parcourent le Camino de Santiago. Maintenant, vous pouvez le faire depuis chez vous avec l’aide de Google et de la Xunta de Galicia.

Les Camino de Santiago C’est un chemin de pèlerinage vieux de onze siècles et plusieurs points de départ, de la France à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, où la tradition chrétienne dit que l’apôtre Santiago est enterré.

Il a commencé comme une route religieuse, mais au fil des siècles, de nombreux pèlerins non croyants l’empruntent comme un chemin d’exploration personnelle, de découverte, et même comme un itinéraire touristique et culturel.

Maintenant que les vaccins combattent la pandémie, Google Arts & Culture a commencé à promouvoir le tourisme. En collaboration avec la Xunta de Galicia a lancé lune expérience multimédia Bonne route !:

C’est une compilation de vidéos, visites virtuelles à 360 degrés, cartes interactives, reportages et interviews, qui offrent une version très complète de tout ce qu’il représente le chemin de Saint-Jacques.

On peut d’abord voir la vidéo de présentation que nous avons mise plus en arrière, et une carte interactive qui nous permet d’explorer l’ensemble du parcours en un coup d’œil.

Google divise l’exploration en quatre sections : Nature, Culture, Communauté (gens, gastronomie et musique) et un Guide du débutant qui veulent faire le Camino de Santiago.

Il existe également des guides d’itinéraire pour accéder au Camino depuis différentes parties de l’Europe.

La section la plus spectaculaire est panoramas à 360 degrés, style Google Street View, qui permet de visiter des lieux emblématiques. Dommage que Google se soit passé de la réalité virtuelle, qui est le moyen le plus spectaculaire de profiter de ces panoramas.

Il y a aussi compilations de sons du Camino, itinéraires à faire à vélo, conseils pour ceux qui marchent, expériences personnelles de personnes qui ont fait le Camino, et bien plus encore.

Le contenu est abondant et très varié. C’est instructif et divertissant, et il vous invite vraiment à visiter la Galice et à chausser vos chaussures de marche pour terminer le parcours à pied.

Vous pouvez accéder l’expérience virtuelle ¡Buen Camino! de Google et de la Xunta e Galicia à partir de cette page Web.