Google lance une nouvelle application Drive pour ordinateur de bureau, tue lentement la sauvegarde et la synchronisation

Comme annoncé plus tôt dans l’année, Google déploie officiellement la nouvelle application Google Drive for Desktop. Cette nouvelle application remplacera la sauvegarde et la synchronisation plus axées sur le consommateur et le flux de fichiers Google Drive pour les entreprises. L’application File Stream a déjà été supplantée par Google Drive for Desktop, mais l’application Sauvegarde et synchronisation existe toujours séparément. Cela va changer.

Dans un article de blog, l’équipe Google Workspace a déclaré :

Plus tôt cette année, nous avons annoncé que nous travaillions à l’unification de nos deux clients de synchronisation Google Drive existants – Sauvegarde et synchronisation et Drive File Stream – en un seul client de synchronisation appelé Drive pour ordinateur. En faisant cela, nous créons un client de synchronisation puissant et unifié avec les fonctionnalités les meilleures et les plus utilisées de Sauvegarde et synchronisation et Drive File Stream.

Bien que vous puissiez continuer à utiliser Sauvegarde et synchronisation, pour le moment, l’application cessera de fonctionner à partir du 1er octobre. En attendant, Google vous demandera de mettre à jour vers Google Drive for Desktop. Ces nouvelles notifications dans l’application commenceront du 18 août au mois d’octobre, date à laquelle vous devrez changer.

Google affirme que le but de cette nouvelle application de bureau est de fournir une “expérience cohérente” à tout utilisateur de lecteur. Les expériences Drive précédentes étaient divisées en deux applications, offrant des fonctionnalités différentes et enregistrant des fichiers à des emplacements différents. Cette nouvelle application comble cette lacune. Google utilisera également une synchronisation automatique des fichiers, une fonctionnalité qui vous permettra d’accéder à vos fichiers les plus importants en mode hors connexion sans avoir à les télécharger délibérément au préalable.

Vous pouvez télécharger le nouveau Google Drive pour ordinateur de bureau pour PC Windows ou appareils macOS ici.