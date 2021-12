Google a lancé une nouvelle application conçue pour aider les créateurs à monétiser leur présence en ligne, avec des liens directs vers une vitrine numérique où vous pouvez vendre ce que vous voulez, via divers modes de paiement.

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle application, appelée « Qaya », permet aux créateurs de créer des vitrines numériques attrayantes et réactives, auxquelles ils peuvent ensuite se connecter à partir d’autres applications et plates-formes.

Comme expliqué par Google :

« Les créateurs utilisent Qaya comme plaque tournante de leur activité commerciale sur le Web. Beaucoup renvoient à leurs vitrines Qaya à partir de leur biographie sur les réseaux sociaux et présentent des produits numériques qu’ils téléchargent ou des produits et services hébergés sur d’autres sites. Nous fournissons des URL personnalisées yourname.channel ou qaya.store/your-name, avec une fonctionnalité de paiement intégrée.

Google dit que les créateurs sur Qaya peuvent vendre n’importe quoi – « des guides d’entraînement de trapèze aux vidéos de formation sur le bien-être, aux filtres photo, aux packs de rythmes, aux lectures ASMR à voix haute, aux modèles de productivité, aux modèles de tricot et bien plus encore ». L’application prend en charge les produits protégés et gratuits, ainsi que les pourboires des créateurs, tandis que Google développe également des options d’abonnement et d’autres options de monétisation.

Ce qui pourrait être un accompagnement pratique pour les créateurs – bien que chaque application sociale développe également ses propres systèmes intégrés pour faciliter la monétisation des créateurs, ce qui annule probablement la valeur de la connexion à une plate-forme tierce pour cela, dans de nombreux cas.

Mais là encore, Qaya sera directement lié aux propriétés appartenant à Google, comme YouTube, où les créateurs pourront promouvoir les produits de Qaya directement sous leurs clips YouTube.

Il existe également des éléments de gestion de la clientèle et d’analyse, qui pourraient aider à optimiser les performances de vente, ce qui ajoute une valeur supplémentaire à l’offre.

Mais encore une fois, avec autant de plates-formes offrant également leurs propres outils de monétisation pour les créateurs, il est difficile d’en voir beaucoup ajouter des liens Qaya à leurs profils, alors qu’ils pourraient directement monétiser en utilisant des moyens plus intégrés directement dans chaque application.

Pourtant, c’est une autre considération, et il peut y avoir des cas d’utilisation précieux pour Qaya qui pourraient simplifier le processus de monétisation.

L’application n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, Google cherchant à l’étendre bientôt dans d’autres régions.