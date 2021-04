Google lancera le Pixel 5a 5G cette année, mais pas en Inde

Pixel 4a 5G

Le Pixel 5a 5G n’est pas annulé, a confirmé Google. La confirmation vient en réponse à une multitude de spéculations qui ont commencé à s’accumuler tard dans la nuit à la suite d’un rapport des médias suggérant que Google avait mis au rebut le Pixel 5a 5G en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Cependant, Google n’est sûrement pas à l’abri de cette pénurie. Le Pixel 5a 5G sera disponible sur certains marchés – États-Unis et Japon uniquement – et tout comme l’année dernière, Google n’envisage pas de ramener un téléphone Pixel 5G en Inde (nous n’avons pas de confirmation sur le Pixel 6 pour le moment. de temps). Les Pixel 4a 5G et Pixel 5 n’ont pas été lancés en Inde en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment les tendances du marché local et les caractéristiques des produits qui n’étaient pas en leur faveur. Seul le Pixel 4a LTE a été lancé en Inde.

Mais pour en revenir au Pixel 5a 5G, Google affirme qu’il sera annoncé conformément à la date à laquelle l’a-phone de l’année dernière a été introduit, c’est-à-dire vers la fin juillet-début août. Cela signifie également qu’il n’y aura pas d’annonce relative au matériel Pixel lors de la prochaine conférence des développeurs Google I / O 2021 prévue du 18 au 20 mai. En ce qui concerne la disponibilité, Google s’engage à dire “être disponible plus tard cette année”.

Qu’en est-il du Pixel 5a LTE?

Curieusement, il n’y a pas de mot sur le Pixel 5a LTE – un téléphone Pixel qui pourrait venir en Inde. Nous ne savons même pas si le téléphone existe, et si oui, Google le lancera-t-il aux côtés du Pixel 5a 5G (et probablement du Pixel 6) ou peut-être – et c’est juste un vœu pieux – l’annoncer à I / O.

Google faisant une annonce Pixel en réaction à une rumeur n’est plus inconnu, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de le souligner, c’était plutôt inattendu. Quoi qu’il en soit, les fans de Pixel à long terme peuvent pousser un soupir de soulagement que la pénurie mondiale de semi-conducteurs n’a pas encore eu raison de Google. N’oubliez pas que Samsung – un monstre de smartphone – ne lance pas de Galaxy Note cette année pour la même raison. Espérons que Google aura également de bonnes nouvelles pour sa base de fans indiens.

