Google lancera les écouteurs Pixel Buds A-Series en Inde, mais on ne sait pas quand

Les Google Pixel Buds A Series seront commercialisés aux États-Unis à partir du 17 juin

Google a récemment lancé ses écouteurs véritablement sans fil Pixel Buds A-Series « abordables » dans le monde entier. Les Pixel Buds A-Series sont désormais disponibles en précommande aux États-Unis. La société n’a pas encore commenté le lancement international de ces écouteurs.

Cependant, un tweet de “Made by Google” a mis en lumière le lancement et la disponibilité des Pixel Buds A-Series en Inde. Il confirme sa sortie et que Flipkart a été engagé pour être son partenaire e-commerce.

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a demandé sa disponibilité en Inde, le représentant de Google a répondu qu’il sera mis en vente à partir du 17 juin aux États-Unis et au Canada et plus tard cette année pour d’autres pays. En Inde, il sera disponible via Flipkart, mais aucun calendrier exact n’est disponible pour le moment.

Qu’en est-il de la disponibilité en Inde ?? – godishalagoutham (@goutham_3g) 3 juin 2021

Prix ​​et spécifications des Google Pixel Buds série A

Les Pixel Buds A-Series ont été lancés pour 99 $ (environ Rs 7 200). Ceux-ci sont livrés avec un haut-parleur dynamique de 12 mm conçu sur mesure qui offre des options d’amplification des basses et de réduction du bruit. La société affirme que les Google Pixel Buds A-Series offrent trois heures de lecture avec seulement 15 minutes de charge et cinq heures de lecture avec une seule charge. Une option de charge rapide est également disponible.

Les écouteurs sont livrés avec des touches de commande tactiles, mais pas des commandes de balayage comme dans les Pixel Buds. Les options de recharge sans fil ne sont pas non plus disponibles. Avec un indice IPX4, ils sont également résistants à la sueur et à l’eau.

