Google le fait à nouveau, fuit les Pixel Buds A-Series inopinés tôt par accident

C’est la deuxième fois que Google laisse les Pixel Buds A-Series devancer la date prévue.

«Les nouveaux Pixel Buds A-Series sont arrivés», a tweeté mardi le compte Android officiel. Sauf qu’ils n’étaient jamais vraiment censés «arriver» si tôt. Quelqu’un, quelque part chez Google, a probablement pris un peu d’avance sur lui-même en programmant accidentellement ce qui pourrait autrement être classé comme des informations confidentielles à ce moment-là. Le tweet a été supprimé dans les 10 minutes, selon les médias, suggérant qu’il ne s’agissait pas de l’un de ces cas où Google a simplement tweeté son prochain produit. C’était une véritable erreur.

Cela ne veut pas dire que ce sont des informations nouvelles. C’est en fait la deuxième fois que Google laisse les Pixel Buds A-Series devancer le calendrier après avoir apparemment confirmé leur existence dans un e-mail marketing début avril. Seulement cette fois, leur lancement imminent semble presque inévitable dans les jours à venir, très probablement lors de la prochaine conférence des développeurs Google I / O 2021 qui débutera le 18 mai.

Alors que la fuite précédente confirmait que les écouteurs véritablement sans fil Pixel Buds A-Series viendraient dans un nouveau coloris vert, la dernière révélation laisse tomber quelques aspects techniques vagues tels que le «son de qualité» et le «couplage Bluetooth rapide». Ils ressemblent plus ou moins aux Pixel Buds de deuxième génération lancés en 2020, bien que le slogan de la «série A» fasse allusion à un prix plus abordable qui suscite toujours l’enthousiasme, d’autant plus que Google s’est construit un grand nombre de fans qui se suivent à travers ses smartphones Pixel A-series axés sur la valeur.

En parlant de cela, le Pixel 5a 5G semble être dans les temps. Le téléphone sera annoncé comme lors de l’introduction de l’a-phone de l’année dernière, ce qui signifie vers la fin juillet-début août, donc il y a de fortes chances que nous n’en entendions pas beaucoup parler à I / O. Le Pixel 5a 5G sera disponible plus tard cette année sur certains marchés – États-Unis et Japon uniquement – et tout comme l’année dernière, Google n’envisage pas de ramener un téléphone Pixel 5G en Inde.

Dans un monde idéal, les Pixel Buds A-Series auraient accompagné le Pixel 5A 5G, mais là encore, ce sont des moments remarquables et avec des majors technologiques comme Apple et Samsung qui commencent à faire face à la chaleur d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs en raison de la pandémie, le Le fait que Google se prépare à lancer un nouveau matériel (bien qu’avec une disponibilité limitée) est un rayon de soleil au milieu de tout ce qui se passe dans le monde ces derniers temps.

