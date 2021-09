Google Lens bientôt disponible dans le navigateur Chrome

TL;DR

Google Lens arrive bientôt dans le navigateur Chrome. Vous pourrez rechercher et mettre en surbrillance du texte, des images et des vidéos dans une page. Les résultats de la recherche à l’aide de Lens s’ouvriront dans le même onglet, vous n’avez donc pas besoin de sauter partout.

Sur votre smartphone Android, Google Lens peut être un outil puissant. Vous pouvez l’utiliser avec le viseur de votre appareil photo et identifier des objets du monde réel. Vous pouvez l’utiliser pour rechercher du texte dans une image, puis même copier et coller ce texte dans d’autres applications.

C’est dommage que la puissance n’existe pas dans votre navigateur de bureau, n’est-ce pas ? Eh bien, vous allez l’obtenir très bientôt, car Google Lens dans le navigateur Chrome devient une réalité. Google a annoncé la nouvelle aujourd’hui lors de son deuxième événement annuel Search On.

Cette nouvelle fonctionnalité sera déployée à l’échelle mondiale « dans les mois à venir ». Cependant, vérifiez à quel point ce sera facile dans le GIF ci-dessous :

L’utilisation de Google Lens dans Chrome vous permettra de sélectionner du texte, des images et du contenu vidéo dans une page Web. Lens analysera ce contenu immédiatement et affichera les résultats pour vous dans le même onglet – vous n’avez donc pas besoin de passer à un autre onglet pour voir vos nouvelles informations.

Cela sera beaucoup plus utile que de mettre en surbrillance le contenu, de cliquer avec le bouton droit et d’ouvrir les résultats de la recherche dans un nouvel onglet. De plus, Lens est capable d’identifier le contenu dans les images et les vidéos, ce qui sera très utile si ce que vous recherchez n’est pas une image elle-même mais ce qui est dans l’image.

Google Lens renforcé sur les smartphones

En plus d’apporter Google Lens à Chrome, Google rend également Lens sur les smartphones encore plus puissant. À l’aide du modèle unifié multitâche (MUM), vous pourrez réellement poser des questions à Lens sur ce que vous voyez.

Par exemple, disons que vous trouvez une chemise à motifs que vous aimez vraiment. Cependant, vous voulez ce motif sur des chaussettes, pas sur une chemise. Il vous suffit de pointer votre smartphone vers la chemise, d’utiliser Google Lens, puis de taper la requête de recherche : “chaussettes avec ce motif”. Google fera le travail et vous trouverez les chaussettes que vous voulez.

Comme Google Lens dans Chrome, cette nouvelle fonctionnalité de Lens débarque “dans les prochains mois”. Il ne sera disponible qu’en anglais dans un premier temps.