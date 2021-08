Google lève les restrictions et autorise les échanges cryptographiques et les entreprises à publier des annonces aux États-Unis

in

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

En levant la restriction, Google se conforme à ce qui a été annoncé début juin de cette année. Il est à noter que la mesure comprend certaines exceptions, les annonceurs doivent donc répondre à une série de critères pour pouvoir publier leurs annonces.

***

La société responsable du moteur de recherche Internet le plus utilisé au monde et d’une autre série de services largement connus, Google, a officiellement levé aujourd’hui l’interdiction en vigueur depuis 2018 contre les publicités liées aux crypto-monnaies.

La mesure intervient après l’annonce officielle faite début juin de cette année via la page d’assistance, où Google a indiqué à toutes les personnes intéressées que la restriction qu’il maintenait depuis 2018 serait levée dès le 3 août, avec lequel les annonceurs intéressés pourront annoncer des services d’achat/vente de crypto-monnaies pour les utilisateurs résidant aux États-Unis.

À cet égard, Google indiquait à l’époque :

« À partir du 3 août, les annonceurs faisant la promotion d’échanges de crypto-monnaies ou de portefeuilles destinés aux clients aux États-Unis peuvent annoncer ces produits et services … tant qu’ils répondent aux exigences suivantes et sont certifiés par Google. »

Google se conforme à la mesure et lève la restriction contre les publicités cryptographiques

Selon plusieurs rapports d’utilisateurs américains, lors d’une recherche via le navigateur Google Chrome avec les mots “Acheter Bitcoin”, vous pouvez déjà voir quelques annonces d’échanges, parmi lesquelles se distingue Coinbase, l’une des plateformes commerciales les plus réputées avec basée en les États Unis

Pour les analystes et les passionnés, la mesure sera très positive pour l’écosystème des monnaies numériques en général, car elle permettra aux parties intéressées moins expérimentées en la matière d’accéder à des plateformes et des services réputés, à travers lesquels ils pourront mener à bien leurs activités commerciales. opérations en toute sécurité.

Gardez à l’esprit qu’à l’époque, l’équipe de Google a précisé que cette possibilité ne s’appliquerait qu’aux échanges dûment enregistrés auprès du FinCEN en tant que société de services monétaires, car ils auraient l’autorisation appropriée pour effectuer des opérations avec de la monnaie fiduciaire. Cela s’applique également aux entreprises répertoriées comme entités bancaires autorisées au niveau de l’État / fédéral.

La mesure ne s’applique pas à tout le monde

Bien que l’ouverture de ce canal donnera une plus grande visibilité au Bitcoin et aux principales crypto-monnaies, une chose qui doit être clarifiée est que cette possibilité n’est pas ouverte à tous les projets intéressés par la publicité via Google.

Selon les informations publiées dans la section Support, les exigences demandées par Google excluent les entreprises intéressées par le lancement de campagnes ICO pour leurs nouvelles crypto-monnaies, ainsi que pour les protocoles DeFi qui favorisent l’achat, la vente ou la commercialisation de devises numériques.

À leur tour, toutes les sociétés qui exploitent des signaux de marché et des services d’analyse sont également en dehors des exceptions envisagées par Google.

Lecture recommandée

Source : TrustNodes, Google

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image d’Unsplash, éditée avec canva