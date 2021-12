Google licenciera les employés qui ne se feront pas vacciner

15/12/2021 à 13:12 CET

Google a lancé un ultimatum aux employés jusqu’au 3 décembre pour déclarer leur statut vaccinal COVID-19.. Selon Engadget, s’ils ne se conforment pas à l’ordre de vaccination du géant de la technologie, ils devront demander une exemption médicale ou religieuse et convaincre Google que c’est justifié s’ils ne veulent pas perdre leur emploi. Google approuvera les exceptions au cas par cas.

Par conséquent, il existe un document interne qui avertit le personnel des conséquences s’il n’a pas encore respecté les règles de vaccination de l’entreprise avant le 18 janvier. Ceux qui refusent de se faire vacciner ou qui n’ont pas obtenu d’exemption valable se verront accorder 30 jours de congés payés. Par la suite, ils seront suspendus de leur emploi et de leur salaire pendant six mois et enfin licenciés s’ils décident de ne pas se faire vacciner.

Le géant de la technologie aurait expliqué dans le document qu’il mettait en œuvre son mandat en matière de vaccins pour se conformer au décret de l’administration Joe Biden. Selon cet ordre, Toutes les entreprises américaines de plus de 100 travailleurs doivent être complètement vaccinées avant le 18 janvier. Alors que l’ordonnance est dans les limbes après que les tribunaux aient bloqué sa mise en œuvre, Google a peut-être simplement choisi d’aller de l’avant avec ses plans pour s’assurer qu’elle se conforme si l’ordonnance entre soudainement en vigueur.