Google Magic Eraser vous permet de supprimer facilement les distractions des images

Eric Zeman / Autorité Android

Google a enfin dévoilé sa gamme Pixel 6, avec sa configuration de caméra la plus avancée à ce jour. Vous trouverez un objectif large de 50 MP et un objectif ultra-large de 12 MP sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, mais les nouvelles fonctionnalités logicielles de Google ont créé le plus de buzz. Plus précisément, nous parlons de la nouvelle fonctionnalité Magic Eraser – mais qu’est-ce que c’est et comment fonctionne-t-elle exactement ?

Voir également: Guide d’achat Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Qu’est-ce que Magic Eraser et comment ça marche ?

Luka Mlinar / Autorité Android

Magic Eraser est un tout nouvel outil de retouche photo qui vous permet d’éliminer les distractions indésirables de vos photos. Il fonctionne sur tout, des photobombers ennuyeux aux arrière-plans encombrés et plus encore. Si vous avez une superbe photo avec un ex-partenaire malheureux, vous pouvez également vous en débarrasser.

La façon dont Magic Eraser fonctionne est que Google suggère d’abord automatiquement les éléments qu’il pense que vous voudrez supprimer lorsque vous modifiez une image. Vous pouvez ensuite appuyer sur des éléments supplémentaires à supprimer ou annuler Google et conserver quelques-unes de ses suggestions. Une fois que vous avez supprimé un élément, Google utilisera l’intelligence artificielle pour remplir l’espace vide avec ce qu’il s’attend à ce qu’il s’y trouve.

Apprendre encore plus: Prise en main du Pixel 6 | Prise en main du Pixel 6 Pro

L’un des meilleurs cas d’utilisation de la gomme magique est si vous avez une image clairement centrée sur une ou deux personnes. Google Photos reconnaîtra ce groupe, puis suggérera de supprimer toutes les autres personnes de l’image. Pas besoin de passer des heures à nettoyer les choses dans Snapseed ou Lightroom.

Peut-être le meilleur de tous, Magic Eraser n’est pas seulement exclusif aux photos prises sur la série Pixel 6. Vous pouvez l’appliquer à n’importe quelle photo de votre bibliothèque, que vous l’ayez prise aujourd’hui ou il y a des années.

Nous devrons attendre et voir comment fonctionne la gomme magique dans la pratique, alors revenez une fois que nous aurons eu un peu de temps avec les caméras Pixel 6.