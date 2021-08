Google manque les nouveaux appareils Google Nest qui arriveront très bientôt | La technologie

in

La boutique Google a montré plusieurs appareils domotiques Google Nest qui n’ont pas encore été présentés. Les alarmes ont sonné et ce sont les nouveaux appareils que prépare le Mountain View.

Il semble que Google ait décidé que cette semaine est la bonne pour présenter de nouveaux appareils. La première annonce qui nous a surpris il y a moins d’un jour est celle de son nouvel appareil mobile doté d’un processeur spécialement créé pour profiter d’Android.

L’annonce du Pixel 6 et de son grand frère, le Pixel 6 Pro a surpris tous les utilisateurs. Les deux équipes ont été annoncées lundi dernier et elles l’ont fait à travers une série de tweets du compte officiel de la société.

Dans ces tweets, ce qui a été mis en évidence, ce sont les avantages du nouveau processeur et tout ce que l’on attend d’une puce créée expressément pour les nouveaux terminaux Google. Cette nouvelle a été donnée intentionnellement, alors que les équipes qui viendront dans la famille Google Nest, ne.

Et, est-ce que Google aurait échappé dans son propre magasin aux nouveaux appareils destinés à rejoindre la famille d’équipements pour la domotique, Google Nest. Plus précisément, ceux qui ont été mentionnés sont quatre nouveaux appareils.

Le premier appareil serait une Nest Cam, une caméra destinée à la surveillance à domicile. Cet appareil aurait deux versions : une avec câble et une autre sans câble qui utiliserait une batterie. Le troisième appareil serait, surprise, une autre Nest Cam qui arriverait avec un projecteur pour éclairer les enregistrements.

Ce haut-parleur intelligent dispose d’un écran de 7 pouces. Il peut lire des vidéos et intègre Google Assistant.

Enfin, la quatrième équipe serait une Next Doorbell. Cet équipement est une sonnette intelligente qui fonctionne sans câbles et qui viendrait remplacer la version actuelle. Le plus drôle dans tout ça, c’est qu’aucun de ces nouveaux produits ne peut être ajouté au panier.

Google n’a rien commenté pour le moment, ces nouveaux produits pourraient être présentés sous peu ou qu’il faudra attendre le lancement des nouveaux terminaux mobiles. Bien sûr, il faudra voir s’ils atteignent notre pays car les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne mettront pas le pied sur la péninsule.