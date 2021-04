Google Maps a une fonction de sécurité dont vous espérez ne jamais avoir besoin – .

Google Maps ne consiste pas seulement à vous offrir des itinéraires de navigation du point A au point B, qui est la fonctionnalité la plus basique de toute application de navigation. Google Maps est plus complexe que cela, offrant aux utilisateurs plus d’informations sur leur environnement et un accès à plus de fonctionnalités (parfois trop) que la plupart de ses concurrents. L’application comprend également diverses fonctionnalités de sécurité pour vous aider à naviguer dans des situations potentiellement mortelles. Au cours de la nouvelle pandémie de coronavirus, Google a peaufiné l’application pour mettre en évidence des informations importantes sur le COVID-19 telles que la disponibilité des vaccins à proximité, les restaurants qui livrent et permettre aux propriétaires d’entreprise de mettre à jour en permanence l’application avec des données en temps réel sur leurs heures de fonctionnement. La société a également mis à jour l’application avec des alertes de transit et des points de contrôle, ainsi que des restrictions qui pourraient être en place dans diverses régions pendant la pandémie. L’application peut afficher des informations sur l’encombrement des transports en commun pour aider les utilisateurs à pratiquer la distanciation sociale, le cas échéant.

Google Maps propose également des alertes de sécurité au-delà d’une crise sanitaire comme la pandémie. L’application affichera les alertes d’urgence des autorités locales ou internationales en cas de diverses catastrophes naturelles. Maps prend en charge les avertissements pour les tempêtes tropicales, les tremblements de terre, les inondations et les incendies de forêt. Chacun d’eux est livré avec sa propre icône, qui fournira plus d’informations sur la crise en cours une fois tapoté. Mais un utilisateur est tombé sur une fonctionnalité de sécurité inattendue de Maps dimanche, une fonctionnalité que vous souhaiteriez ne jamais voir.

L’utilisateur de Reddit, gatorsya, a publié dimanche l’image suivante, affirmant que “Google Maps m’a aidé à éviter cette zone signalée avec une prise de vue active.”

Un utilisateur a trouvé un avertissement de sécurité Google Maps pour une prise de vue active dans la zone. Source de l’image: Reddit

La capture d’écran montre l’emplacement d’un événement de tournage actif qui se déroule à Austin le 18 avril. L’utilisateur n’a pas fourni plus de contexte sur l’avertissement. On ne sait pas s’il est apparu à l’écran pendant qu’il parcourait la zone ou via une notification d’application.

Cependant, la fonctionnalité est toujours utile, car elle pourrait aider les utilisateurs de Maps à éviter les zones avec une situation de prise de vue en cours. La carte affiche le lieu de l’incident et le qualifie de «prise de vue à Austin». Une fenêtre contextuelle à l’écran affiche l’heure de la journée à laquelle les informations ont été mises à jour pour la dernière fois. Deux boutons permettent à l’utilisateur de partager les informations avec d’autres et de partager l’emplacement avec les contacts.

Ce type d’avertissement de sécurité n’est pas couvert dans les pages d’assistance de Google Maps. Ils ne détaillent que les incidents météorologiques et de catastrophe naturelle qui sont signalés dans Google Maps. Cependant, Google a inclus des avertissements pour les prises de vue actives dans Google Maps en 2018.

L’incident que Redditor a remarqué dans Google Maps pourrait avoir eu lieu vers 11 h 40, heure locale. C’est à ce moment-là qu’une fusillade a eu lieu à Austin, au Texas, selon les reportages d’ABC News. Un suspect a tiré et tué trois personnes, fuyant les lieux. Il a été appréhendé tôt lundi matin. L’avertissement Maps était toujours en place à 13h27 CT, selon les informations de la capture d’écran partagée par Redditor.

