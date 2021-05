Google Maps a une nouvelle fonctionnalité étonnante que vous ne pouvez probablement pas utiliser – .

Google vient de dévoiler une fonctionnalité fantastique sur Google Maps, mais maintenant qu’elle est déjà là, je ne peux même pas l’utiliser à moins de me rendre à Sydney, en Australie, où les nouveaux outils d’accessibilité de Google ont été déployés pour les utilisateurs de Google Maps.

Contrairement à d’autres fonctionnalités de Google Maps qui peuvent être déployées plus largement, les nouvelles fonctionnalités auront besoin de plus de temps pour s’étendre à davantage de marchés. En effet, Google a apporté la navigation Street View aux emplacements intérieurs, comme les gares très fréquentées. C’est une utilisation incroyable de la technologie Street View de Google, mais ce n’est pas aussi facile à déployer que de faire photographier toutes les rues d’une ville par les voitures de Google. C’est pourquoi la fonctionnalité est limitée à Sydney et pourquoi il faudra du temps pour couvrir d’autres grands marchés en Australie et à l’étranger.

Quiconque a déjà essayé Street View dans Google Maps sait à quel point cette fonctionnalité peut être utile. Déposez cette petite personne jaune dans une rue qui prend en charge Street View et vous aurez un bon aperçu du quartier. C’est une fonctionnalité intéressante pour explorer de nouvelles villes et déterminer à quoi ressemblera votre prochaine destination.

Mode Street View intérieur de Google Maps dans les gares de Sydney. Source de l’image: Google

Mais Street View serait incroyablement utile dans le scénario décrit par Google dans son article de blog. Les gares, les aéroports, les centres commerciaux et autres lieux intérieurs bondés peuvent être difficiles à naviguer, surtout lorsque vous avez un horaire serré. Street View peut vous aider à vous familiariser avec la disposition du bâtiment et à trouver comment vous rendre à votre destination intérieure le plus rapidement possible.

Google a créé la nouvelle fonctionnalité d’accessibilité Maps avec Transport for NSW pour aider les gens à planifier leurs trajets à l’intérieur des gares. Les images Street View seront disponibles pour 130 gares et une douzaine de stations de métro à Sydney. En utilisant Street View à l’intérieur, «vous pourrez naviguer virtuellement dans des images panoramiques interactives à l’intérieur des stations de Sydney, de sorte que vous saurez votre chemin une fois sur place.

Ce n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité d’accessibilité de Google Maps lancée mercredi par Google. Le prochain pourrait être encore plus facile à étendre à plus de marchés que la prise en charge de Street View en intérieur.

Google affirme que Maps prend en charge les instructions de navigation détaillées pour les itinéraires accessibles à travers 70 stations de train et de métro complexes à travers Sydney. “Ces outils permettent aux gens de trouver les entrées, les sorties, la signalisation et les chemins les meilleurs et les plus accessibles dans la gare et de mieux anticiper les temps de trajet en transit le long de ces chemins”, explique Google, en donnant l’exemple ci-dessous.

Les itinéraires en transports en commun sur Google Maps incluent des détails d’accessibilité. Source de l’image: Google

Pour profiter de cette fonctionnalité, vous devez appuyer sur le menu Itinéraire après avoir saisi une destination dans Google Maps. À partir de là, sélectionnez l’icône des transports en commun et toute option d’itinéraire pouvant inclure «accessible en fauteuil roulant», «moins de transferts» et «moins de marche». Après avoir tapé sur l’itinéraire choisi, les instructions s’afficheront chaque fois que vous devrez naviguer dans une station complexe de Sydney pour vous rendre à votre destination finale.

