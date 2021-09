Google Maps a une nouvelle fonctionnalité qui pourrait finir par vous sauver la vie

Google a fait plusieurs annonces Google Maps lors de son événement Search On mercredi. Ils mettent en évidence certaines des initiatives de Google liées à la navigation qui pourraient ne pas avoir d’impact immédiat sur la façon dont la plupart des gens utilisent l’application. L’objectif principal de Google Maps reste d’aider les gens à naviguer dans leur environnement, qu’ils conduisent ou explorent les attractions à proximité à pied. Mais cette simple expérience de Google Maps peut grandement souffrir dans certaines circonstances, et c’est là qu’interviennent les nouvelles fonctionnalités de Google. Comme la nouvelle couche de feu de forêt de Google Maps qui pourrait réellement vous sauver la vie.

Couche Wildfire dans Google Maps

L’année dernière, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité d’incendie de forêt dans Google Maps qui montre aux utilisateurs les incendies de forêt à proximité. Il affiche également des informations mises à jour sur les menaces associées. Les feux de forêt sont le genre d’urgence qui aura un impact significatif sur la navigation et les directions, bien sûr.

Certaines régions du monde connaissent régulièrement des incendies de forêt. Mais les choses empirent chaque année alors que le changement climatique continue de faire des ravages. Cette année seulement, nous avons vu des incendies de forêt apparaître partout dans le monde alors que la chaleur estivale arrivait.

C’est pourquoi Google a mis à niveau la fonctionnalité de carte des limites des incendies de forêt en une couche complète de Google Maps. Il suffit de taper sur la couche des feux de forêt pour afficher des informations sur votre région. Vous verrez si des incendies brûlent autour de vous et obtiendrez toutes les informations d’urgence dont vous pourriez avoir besoin si des évacuations sont conseillées.

Démonstration de la couche de feu de forêt de Google Maps. Source de l’image : Google

La couche de feu de forêt affichera également des informations de confinement lorsque cela est possible. Google Maps affichera également le nombre d’acres brûlés, si cette information devient publique. Google a également annoncé son partenariat avec le National Interagency Fire Center (NIFC) pour afficher plus d’informations sur les incendies. L’Australie sera la prochaine à bénéficier d’une couverture similaire dans les prochains mois.

La nouvelle couche sera déployée sur Google Maps dans le monde, en commençant par Android. Les versions iPhone et de bureau de Google Maps l’obtiendront en octobre.

Tree Canopy Insights et créateur d’adresses

L’augmentation constante des températures moyennes est également un résultat important du changement climatique. La chaleur estivale peut être mortelle sans incendies de forêt, et Google s’appuie sur ses informations satellites Google Maps pour aider les villes à atténuer la chaleur extrême.

L’année prochaine, Google étendra son outil Tree Canopy d’Environmental Insights Explorer (EIE) à plus de 100 nouvelles villes. Tree Canopy Insights est une fonctionnalité qui utilise l’imagerie aérienne et l’IA pour trouver les endroits qui risquent de connaître une augmentation des températures. La fonctionnalité est actuellement disponible dans 15 villes américaines. Ils peuvent en profiter pour augmenter les zones d’ombre en plantant plus d’arbres.

Fonctionnalité Google Maps Tree Canopy Insights. Source de l’image : Google

Enfin, Google a également étendu une autre fonctionnalité de Google Maps que la plupart des gens ne connaîtront pas systématiquement. Google poursuit son travail pour apporter des adresses à des milliards de personnes dans le monde qui n’ont pas d’adresse physique. C’est parce que les rues ne sont pas nommées, ce qui rend la navigation de plus en plus difficile. De plus, ne pas avoir d’adresse a un impact sur d’autres aspects de la vie quotidienne, comme l’ouverture de comptes bancaires et le vote.

Google utilise un système open source appelé Plus Codes qui peut rapidement attribuer des adresses à n’importe quelle rue. La nouvelle application Address Maker aidera les organisations dans les pays qui sont toujours confrontés à ce problème. Ils pourront créer des adresses uniques dont les gens pourront profiter.

Contrairement à la couche de feu de forêt, les fonctionnalités Tree Canopy Insights et Address Maker ne seront pas immédiatement visibles pour la plupart des utilisateurs de Google Maps. Mais ils peuvent certainement avoir un impact dans divers endroits du monde lorsqu’il s’agit d’améliorer la navigation et la qualité de vie.