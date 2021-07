Des experts en alpinisme accusent l’application de cartographie Google Maps d’avoir considéré que certains de ses itinéraires proposés sont “potentiellement dangereux”.

Aujourd’hui, nous faisons confiance Google Maps à la fois sur des itinéraires routiers et à pied, et sûrement si vous aimez la randonnée, vous avez activé un itinéraire dans votre montagne préférée grâce à cette application populaire et, comme vous avez pu souffrir à un moment donné, ses propositions ne sont parfois pas tout à fait correctes.

Mais les choses deviennent sérieuses si Google Maps, par exemple, commence à envoyer des randonneurs sur des itinéraires “potentiellement dangereux” qui peuvent même mettre leur vie en danger, et la controverse a récemment germé après une série d’accusations de divers experts en alpinisme.

Plus précisément, c’est un groupe d’alpinisme écossais qui critique Google au cours des dernières heures après avoir prétendument découvert que l’application Google Maps les envoyait sur des routes potentiellement mortelles pour escalader des montagnes, et même aller directement au-dessus des falaises.

John Muir Trust, qui est un organisme de bienfaisance écossais pour la conservation des montagnes, affirme que les itinéraires recommandés par Google Maps jusqu’au Ben Nevis, qui est la plus haute montagne d’Écosse, sont très dangereux et potentiellement mortels, selon STV.

Non seulement cette route, mais aussi une autre Un Teallach, qui est une autre montagne de 1062 m d’altitude en Écosse, l’application a recommandé aux utilisateurs de même marcher sur une falaise.

“Le problème est que Google Maps dirige certains visiteurs vers le parking d’Upper Falls, probablement parce que c’est le parking le plus proche du sommet”, dit-il. Nathan baie, agent de conservation pour le John Muir Trust. “Mais ce n’est pas le bon itinéraire et nous rencontrons souvent des groupes de marcheurs inexpérimentés qui se dirigent vers Steam Falls ou sur les pentes sud du Ben Nevis, croyant que c’est la route vers le sommet.”

Les experts soutiennent que même pour les alpinistes les plus expérimentés, cet itinéraire suggéré par Google Maps est extrêmement difficile. « Même l’alpiniste le plus expérimenté aurait du mal à suivre cet itinéraire. La ligne traverse un terrain très escarpé, rocheux et sans piste où, même avec une bonne visibilité, il serait difficile de trouver une ligne sûre », dit-il. matin bruyère, conseiller en sécurité dans les montagnes d’alpinisme.

Pour fêter les 15 ans de Google Maps, les Mountain Viewers ont lancé une nouvelle interface. Nous vous disons quelles sont les nouvelles les plus intéressantes.

Un porte-parole de Google a fourni une déclaration à TheGuardian indiquant que “nous avons créé Google Maps dans un souci de sécurité et de fiabilité, et nous travaillons rapidement pour enquêter sur le problème de la route à Ben Nevis”.

Plusieurs personnes tentent de reproduire l’itinéraire mentionné dans Google Maps, mais il semble qu’il ne s’affiche plus, il est donc probable que les Mountain Viewers l’aient désactivé pour correction.

Bien que les humains s’appuient de plus en plus sur la technologie, le bon sens est ce qui nous différencie des machines et, par conséquent, si une application vous propose une voie et que vous considérez qu’elle peut être erronée, vous avez probablement raison.