Google Maps bénéficiera bientôt de l’une des meilleures fonctionnalités de Waze

Google Maps, l’une des meilleures applications Android de Google, deviendra bientôt encore plus utile pour planifier votre itinéraire de conduite. Tel que rapporté par Android Police, Google a envoyé un message aux membres du programme de prévisualisation Google Maps, les informant qu’il travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui affichera automatiquement les prix estimés des péages et “autres dépenses potentielles” sur votre itinéraire de navigation. Les membres du programme d’aperçu de Google Maps ont également été invités à répondre à une enquête pour aider l’équipe de développement de Maps à mettre en œuvre la fonctionnalité.

Le message indique que les prix de péage estimés apparaîtraient le long d’un itinéraire de conduite avant que l’utilisateur ne le sélectionne, ce qui leur permettra de décider plus facilement d’un itinéraire. Actuellement, l’application Google Maps ne peut avertir les utilisateurs que si un itinéraire comporte des péages. Même si vous faites partie du programme de prévisualisation, vous devrez toutefois attendre pour pouvoir accéder à la fonctionnalité.

Waze, qui a été racheté par Google il y a huit ans, a déployé une fonctionnalité similaire pour les utilisateurs en 2019. L’application estime les prix des péages sur la base des informations ajoutées par la communauté Waze. En plus des États-Unis et du Canada, la fonctionnalité est actuellement disponible dans treize autres pays.

Étant donné que la fonctionnalité a déjà été confirmée par Google, elle commencera probablement à être déployée auprès des utilisateurs dans les prochaines semaines. Malheureusement, il n’est pas clair si la fonctionnalité sera disponible dans le monde entier.

Il est fort probable que Google Maps s’appuiera également sur les données des utilisateurs pour estimer les prix des péages. Le mois dernier, Google a étendu les prévisions de surpeuplement à plus de 10 000 agences de transport en commun dans 100 villes. De plus, Google a également commencé à tester des informations sur l’encombrement en direct au niveau des voitures pour les trains à New York et à Sydney.

