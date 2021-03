Google Maps commencera à montrer des itinéraires écologiques

31/03/2021 à 10h03 CEST

Google Maps commencera à pousser vos chauffeurs pour emprunter les itinéraires que vous estimez les plus respectueux de l’environnement basé sur une liste de facteurs. Le moteur de recherche a déclaré qu’il mettrait en évidence les trajets qui génèrent la plus faible empreinte carbone en utilisant principalement les données de trafic et les inclinaisons de la route. Google a déclaré que la fonctionnalité serait lancée pour la première fois aux États-Unis plus tard cette année « avec une expansion mondiale en cours ».

La nouvelle fonctionnalité fait partie de votre engagement dans la lutte contre le changement climatique. Une fois lancé, l’itinéraire par défaut dans l’application Google Maps sera l’option « verte », à moins que les utilisateurs ne choisissent de ne pas participer. Lorsque les itinéraires alternatifs sont nettement plus rapides, Google propose des options et permet aux utilisateurs de comparer les émissions estimées.

« Ce que nous constatons, c’est que sur environ la moitié des itinéraires, nous pouvons trouver une option plus verte avec peu ou pas de rémunération », a déclaré Russell Dicker, directeur des produits de Google.